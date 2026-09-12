Entró en vigor: España exige la reparación de televisores y móviles fuera de garantía desde el 31 de julio

La costumbre de descartar un dispositivo electrónico ante el primer fallo funcional tiene las horas contadas en el mercado español. Durante años, la combinación de tarifas de arreglo desorbitadas y la extrema dificultad para conseguir piezas de recambio ha abocado a los consumidores a tirar teléfonos o televisores perfectamente recuperables.

Esta inercia cambiará de forma drástica con la aplicación de un nuevo marco normativo diseñado para proteger al usuario mucho más allá del periodo de cobertura legal del fabricante.

A través de la Directiva (UE) 2024/1799, cuya trasposición ya figura en el Boletín Oficial del Estado, España establece como fecha límite el próximo 31 de julio para la plena adaptación legal de la norma. Esta transición inaugura una etapa regulatoria orientada a erradicar las estrategias comerciales que forzaban la sustitución prematura de aparatos.

La exigencia afectará de lleno a categorías clave como smartphones, tabletas, televisores, monitores y grandes electrodomésticos. La principal novedad de la regulación radica en que la obligación técnica de las marcas no vencerá cuando expire la garantía oficial del dispositivo.

Siempre que la intervención resulte técnicamente viable, las empresas deberán prestar el servicio de asistencia bajo tarifas y plazos de entrega estrictamente razonables. Asimismo, se prohíbe vetar reparaciones bajo el pretexto de que el equipo haya sido manipulado previamente por talleres independientes o utilice componentes compatibles.

Dos vertientes

En el plano económico, la medida ofrece un alivio directo a los presupuestos familiares al mitigar el impacto de la inflación, permitiendo a los hogares prolongar la vida útil de sus equipos tecnológicos en lugar de afrontar desembolsos imprevistos para adquirir modelos de última generación.

Desde la perspectiva medioambiental, la drástica contención de la basura electrónica resulta una prioridad. La acumulación de chatarra tecnológica constituye uno de los mayores desafíos ecológicos actuales, por lo que promover la reutilización sistemática de componentes contribuye a consolidar un modelo de economía circular a largo plazo.

Esta transformación legal obliga a los departamentos de ingeniería, diseño y servicio posventa de las multinacionales tecnológicas a reestructurar por completo sus cadenas de producción.

Las marcas deberán garantizar el suministro continuo de piezas originales y facilitar manuales técnicos de desmontaje, adaptando sus procesos industriales para que los futuros dispositivos sean modulares y sencillos de arreglar desde su concepción.

Un usuario reparando un iPhone. Apple Omicrono

Con la llegada del 31 de julio, el mercado español dará un paso decisivo para dejar atrás el patrón de consumo basado en usar y tirar.

La imposición de criterios estrictos de reparabilidad y durabilidad no solo redefinirá la relación entre consumidores y fabricantes, sino que convertirá la sostenibilidad y el soporte técnico a largo plazo en pilares obligatorios para toda la industria tecnológica.