Álvaro, consultor y experto en ahorro: "El botón rápido de la lavadora ayuda, pero cuanto antes acabe, más consume"

Reducir la factura de la luz no siempre exige grandes sacrificios, sino corregir pequeños vicios cotidianos en el uso de los electrodomésticos.

El impacto de este aparato en la economía doméstica es directo: "La lavadora consume el 8% de la electricidad de tu casa", advierte Álvaro Navarrete, consultor y experto en ahorro, al analizar los errores habituales que se cometen al poner la colada en un vídeo de TikTok.

Entre las prácticas más extendidas está el abuso de las funciones que aceleran el lavado, como VarioSpeed o SpeedPerfect.

Aunque parecen una solución práctica, el especialista alerta de que "el botón rápido de la lavadora ayuda, pero cuanto antes acabe, más consume".

Al pasar un programa de dos horas a apenas 47 minutos, la máquina necesita aplicar una potencia mayor para compensar el tiempo, disparando el gasto eléctrico.

Existe la creencia popular de que lavar durante menos minutos reduce la factura, pero la realidad técnica es opuesta.

"La lavadora consume menos cuantos más programas largos le pones", explica Navarrete, quien compara el funcionamiento eficiente de este electrodoméstico con ir despacio para gastar menos energía.

@alvaro_navarrete_marcen Haz esto y ahorra dinerito del bueno con tu lavadora💪 ♬ sonido original - Álvaro Navarrete

Por este motivo, el consultor aconseja recurrir al ciclo más eficiente disponible en el panel de mandos: "Utiliza el programa que pone Eco que, aunque tarde 2 horas 40 minutos, consumirá prácticamente la mitad".

La paciencia, en este caso, se traduce directamente en un alivio para el bolsillo a final de mes.

El peso de la colada y la hora en la que se activa el aparato son otros dos factores determinantes para no desperdiciar dinero.

El experto insiste en no lavar a media capacidad y ajustar la carga al volumen real del tambor: "Si es de 8 kilos, que como mínimo hayan 7 kilos o medio; llénala a tope y gastarás menos".

Asimismo, recuerda la importancia de recurrir al temporizador para evitar las horas más caras del día.

"Si la pones en tarifa valle, a partir de las 12 de la noche o las 6 de la mañana, te baja el precio hasta un 40%", señala sobre el uso de la puesta en marcha diferida.

Por último, el mantenimiento periódico resulta fundamental para evitar que el electrodoméstico trabaje forzado y termine incrementando su consumo por averías imprevistas.

Navarrete hace hincapié en la pequeña ventanilla inferior que actúa como filtro del aparato.

"Si no las limpias periódicamente cada dos, tres o cuatro semanas, la bomba va a coger suciedad, va a consumir más y se va a estropear antes", sentencia el consultor.

Cuidar estos hábitos de limpieza y programación garantiza que la máquina "vivirá más y consumirá menos" con el paso del tiempo.