Alemania cambia las normas: el aerogenerador que sustituye a las placas solares y funciona con fuertes tormentas

Ahorrar en la factura de la luz montando un pequeño molino de viento en el tejado ya es una realidad al alcance de cualquier vivienda. Aunque la energía eólica siempre ha dependido de gigantescos aerogeneradores de campo y los paneles solares se han llevado todo el protagonismo en el autoconsumo doméstico, la tecnología para el hogar al fin se pone al día.

El invento se llama SkyWind NG y destaca por ser muy ligero, discreto y fácil de colocar. Con un peso de apenas 19 kilos y un tamaño similar al de una antena parabólica (metro y medio de diámetro), este pequeño aerogenerador es capaz de producir unos 615 kWh al año.

Su gran ventaja es que no obliga a elegir entre viento o sol: se puede combinar perfectamente con las placas solares de casa para aprovechar la brisa durante las noches o en días nublados y de tormenta, justo cuando los paneles bajan su rendimiento.

A diferencia de las grandes turbinas industriales, este modelo está diseñado para convivir con los vecinos sin provocar molestias. Sus palas de aluminio llevan un recubrimiento especial que elimina el ruido mecánico y evita reflejos molestos en las ventanas.

La instalación tampoco requiere grandes obras ni conocimientos técnicos. Cuenta con la acreditación oficial del organismo TÜV-Nord, que confirma que funciona de forma tan silenciosa que no altera en absoluto el entorno residencial.

Versatilidad

El molino se puede montar en pocas horas sobre un poste sencillo en el tejado, conectándolo directamente a la red eléctrica de la vivienda o a un paquete de baterías para guardar la energía y usarla cuando sea necesario.

Esta versatilidad ha hecho que ya funcione en más de 10.000 hogares y en lugares aislados de alta montaña como el Himalaya o los Andes, donde el suministro eléctrico no llega con facilidad.

Para garantizar la máxima seguridad, cada unidad incluye un pequeño ordenador de control que gestiona la velocidad y frena el rotor automáticamente si se desencadena una tormenta con rachas de viento peligrosas. El propio usuario puede comprobar de un vistazo en la pantalla cuánto dinero y energía está generando su tejado en tiempo real.

En un hogar promedio, donde el consumo anual ronda los 3.500 kWh, colocar una o varias de estas microturbinas permite recortar un pellizco muy importante del recibo de la luz.

Antes de instalarlo, la empresa recomienda consultar los mapas de viento locales para comprobar que la zona cuenta con una brisa media de al menos 3,5 metros por segundo, el mínimo necesario para sacarle partido al equipo.

Con un precio que ronda los 2.950 euros por unidad, este diseño demuestra que la energía eólica ya no es coto exclusivo de los grandes parques industriales. En este mes de septiembre de 2026, el autoconsumo suma una alternativa práctica y accesible para hacer las viviendas más independientes, sostenibles y preparadas frente a las subidas de la luz.