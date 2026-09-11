Hay electrodomésticos que avisan de forma clara cuando dejan de funcionar, pero el frigorífico rara vez da la cara antes de fallar. Lo habitual es que continúe encendido durante años mientras pierde eficiencia a pasos agigantados.

Enfría peor, genera un ruido más perceptible o acumula pequeñas capas de hielo que terminan integrándose en el paisaje cotidiano de la cocina.

Sin embargo, los expertos coinciden: "Un frigorífico antiguo o ineficiente puede disparar el gasto energético y tu factura de la luz".

Al ser el único aparato del hogar que permanece conectado las 24 horas del día, cualquier pequeña pérdida de rendimiento se traduce de forma directa en un aumento del gasto eléctrico.

Según explican los expertos de TCL, mantener en marcha un equipo desgastado o con tecnología obsoleta obliga al motor a trabajar de forma forzada para intentar mantener el frío.

Esto genera un consumo constante e inútil que repercute directamente en el bolsillo sin garantizar, además, la correcta conservación de la compra.

Además, existen varios síntomas silenciosos que indican que el electrodoméstico ha dejado de trabajar a favor del hogar.

Un frigorífico. EE

El primero y más evidente es la durabilidad de los alimentos, ya que si las verduras o los productos frescos se deterioran a los pocos días, el origen suele estar en una temperatura inestable.

A esto se suma la presencia constante de escarcha en el congelador, un problema que dificulta la circulación del aire, resta espacio útil y exige un esfuerzo energético mucho mayor al sistema para mantener la congelación.

La necesidad de ajustar el termostato de forma continua o la aparición de pequeñas fugas de agua son también avisos previos a una avería definitiva.

Asimismo, la falta de flexibilidad en la distribución interior dificulta aprovechar al máximo las compras semanales, lo que incrementa el desperdicio alimentario.

Según recuerdan los expertos en su comunicado, la mitad del desperdicio de comida en la Unión Europea (UE) se produce en los propios hogares, un problema directamente vinculado al rendimiento de los sistemas de refrigeración.

El margen de ahorro al sustituir un modelo antiguo por innovación reciente es inmediato. Los expertos destacan que dar el paso a tecnologías con compresores Inverter permite que el motor autorregule su potencia en tiempo real según las necesidades de enfriamiento.

Esta gestión inteligente elimina los picos de consumo de los motores tradicionales y permite alcanzar ahorros energéticos de hasta un 15%, convirtiendo la renovación del frigorífico en una decisión estratégica para reducir la factura eléctrica y cuidar la cesta de la compra.