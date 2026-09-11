Confirmado: los AirPods 5 eliminan hasta un 50% más de ruido, traen traducción en tiempo real y diseño abierto

En su día, los AirPods eran la referencia absoluta en el sector del sonido inalámbrico, que todos los demás fabricantes copiaron de una manera o de otra; pero eso ha cambiado, y la competitividad en el sector es más fuerte que nunca.

En ese sentido, la presentación de los AirPods 5 se puede interpretar como un golpe en la mesa de Apple, que quiere recuperar el trono; y vaya manera en la que lo va a intentar, con un salto cualitativo en todos los aspectos.

Para empezar, Apple promete un salto notable en la calidad de sonido. Los AirPods 5 adoptan una nueva arquitectura de sonido multipuerto que está inspirada en los AirPods Pro 3 y se une a una nueva ecualización adaptativa de última generación.

Nueva arquitectura de sonido

El resultado, según la compañía, es un sonido más profundo y rico en detalles que se adapta a un rango más amplio de tipos de orejas; es algo que vamos a notar especialmente a la hora de reproducir música en alta calidad o en audio espacial, con una experiencia más inmersiva.

Los AirPods 5 usan el chip H2, el mismo usado en los AirPods Max 2 y los AirPods Pro 3, por lo que reciben las mejoras en el tratamiento del sonido y de las llamadas, que ahora son más claras sin importar el entorno, también gracias a los dos micrófonos con tecnología beamforming.

Los AirPods 5 estrenan nueva arquitectura de audio Apple Omicrono

Los AirPods 5 cuentan con calificación IP57 con mayor resistencia al polvo, el sudor y el agua. Estarán disponibles en dos versiones, una básica y otra con estuche de carga inalámbrica que permite usar el cargador para el Apple Watch o un cargador inalámbrico con certificación Qi.

Un detalle interesante es que la versión con estuche de carga inalámbrica recibe un nuevo sensor de presión deslizante que permite controlar el volumen simplemente deslizando el dedo por la parte alargada del auricular.

Pero sin duda alguna, donde Apple puede marcar la diferencia es en las tecnologías integradas en los auriculares, como la nueva cancelación de ruido activa que promete ser la mejor del mercado para unos auriculares abiertos.

"La mejor cancelación activa de ruido"

Según datos de Apple, los AirPods 5 son capaces de bloquear hasta un 50% más de ruido que la generación anterior, y la clave está tanto en la nueva arquitectura de sonido como en los nuevos algoritmos mejorados. Esto es algo sorprendente para unos auriculares abiertos, que no tienen almohadillas y por lo tanto dejan entrar más sonido ambiente en el oído.

La mejora en los algoritmos también supone que los AirPods 5 saben cuándo tienen que desactivar la cancelación de ruido y activar el modo de sonido ambiente para escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor.

AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica Apple Omicrono

De esta manera, podemos aislarnos del mundo sin preocupaciones, porque si los auriculares detectan que alguien nos está hablando o que ocurre algo importante a nuestro alrededor (como un aviso en el aeropuerto), podremos escucharlo.

Hablando del modo ambiente, también ha sido mejorado para que las voces y los sonidos cercanos suenen de una manera más natural y que no impida las conversaciones.

También se han obtenido mejoras en la batería, con hasta 5 horas de autonomía con la cancelación activa de ruido en el modelo con estuche de carga inalámbrica.

Traducción en tiempo real

Continuando con las conversaciones, podremos seguirlas incluso si son en un idioma que no conocemos gracias a la función de traducción en tiempo real con cancelación activa de ruido activada.

Está basada en Apple Intelligence en nuestro iPhone y sólo requiere configurar la opción y descargar los idiomas con los que vayamos a hablar (por ejemplo, los idiomas de la región que vamos a visitar).

A partir de entonces, solo tenemos que pulsar las partes alargadas de los dos auriculares a la vez para activar la traducción en tiempo real usando Siri. Cuando alguien nos hable en uno de los idiomas configurados, sus palabras serán traducidas a nuestro idioma y Siri nos las narrará.

Llama la atención que esta función está disponible en toda la gama de AirPods y no es exclusiva de los nuevos modelos.

Precios de los AirPods 5 en España

Los AirPods 5 tienen un precio en España de 149 euros para la versión básica. Además, estarán disponibles con un estuche de carga inalámbrica por 169 euros. Podemos personalizarlos con un grabado gratis como es lo habitual en Apple. Estarán disponibles a partir del 18 de septiembre y ya se pueden reservar.