Va a entrar en vigor: los clientes podrán pedir un descuento del 25% en su factura de Internet y descargas más rápidas

El ministro Óscar López durante una intervención en Ginebra. Ministerio para la Transición Digital

El próximo 1 de enero de 2027 se prevé que entre en vigor en España una nueva normativa que obligará a todas las operadoras de telecomunicaciones a ofrecer un descuento mínimo de 25% en las facturas de Internet a colectivos vulnerables.

Esta medida nace de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, enfocada en actualizar el llamado Servicio Universal de Telecomunicaciones, enfocada en actualizar el llamado Servicio Universal de Telecomunicaciones para adaptarlo a las exigencias tecnológicas actuales.

También se elevará por ley la velocidad mínima de conexión garantizada a 100Mbps, transformando el acceso a la red en un derecho mucho más asequible y veloz.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

La reforma aprobada por el Gobierno a través de un real decreto tiene como gran prioridad garantizar el acceso a Internet a los sectores más desfavorecidos. Para ello, redefine el Servicio Universal de Telecomunicaciones e introduce las "tarifas sociales" obligatorias.

Se beneficiarán de esta reforma particulares de colectivos vulnerables, incluyendo de forma explícita a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pues son colectivos con rentas que justifican la aplicación del bono social de conectividad.

Además de a particulares de colectivos vulnerables, estas tarifas también serán aplicables a pymes, microempresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

A diferencia de las iniciativas voluntarias actuales, a partir de 2027 todas las operadoras españolas tendrán la obligación de ofrecer y publicitar estas tarifas de manera visible en sus canales comerciales.

El actual servicio universal se había quedado obsoleto frente a los hábitos de consumo actuales, limitando la conexión a un máximo de 10 Mbps de velocidad y un tope de 45 GB de datos mensuales.

Con la nueva reforma, la calidad de la conexión garantiza un salto pues se incrementa el caudal mínimo exigido por ley para asegurar una navegación fluida, reproducción de vídeo en alta definición y uso de servicios esenciales.

La velocidad de descarga pasará a ser de 100 Mbps como mínimo y la velocidad de subida se fija en 5 Mbps. Por otro lado la latencia máxima se establece en un límite de 690 ms, un parámetro de calidad viable gracias al despliegue masivo de la fibra óptica y las conexiones de satélite en España.

Aunque la normativa ya ha superado los trámites iniciales de desarrollo para renovar el marco regulatorio existente desde 2005, el despliegue de las medidas exigirá a las operadoras adaptar sus sistemas y ofertas comerciales.

Hasta el 31 de diciembre de 2026, Movistar es la única operadora con la obligación de ofrecer el servicio universal de bajo coste. A partir del 1 de enero de 2027, todas las compañías de telecomunicaciones deberán integrarlo en su catálogo.

Adicionalmente, el texto del real decreto incorpora protecciones legales reforzadas para evitar que las operadoras desconecten el acceso a Internet a usuarios y empresas de manera injustificada.