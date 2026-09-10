Un experto en ahorro avisa: "Si tienes el termo eléctrico de casa siempre enchufado, consumes más y estás tirando el dinero"

Mantener el termo eléctrico de agua caliente conectado de forma ininterrumpida suele percibirse como un hábito cómodo, pero la realidad económica demuestra que supone un importante sobrecoste a final de mes.

La cuenta de TikTok Juliano Electrodomésticos ha lanzado una advertencia directa a través de sus canales digitales para atajar este grave problema energético que afecta a miles de hogares españoles cada día.

Con el mensaje directo "Si tienes el termo así, estás tirando el dinero", el técnico plantea el dilema habitual de los usuarios al elegir entre mantener el dispositivo "siempre enchufado o con reloj temporizador".

El impacto en el bolsillo

La diferencia entre ambas opciones radica principalmente en la eficiencia energética y en el desgaste del aparato.

Respecto a la opción de mantener el sistema conectado las 24 horas, la valoración técnica es clara: "Cómodo, sí, pero estarás calentando el agua todo el día aunque no la uses".

Esta práctica continuada deriva en una serie de consecuencias negativas para la economía doméstica, ofreciendo como "su resultado: más consumo, más gasto y más desgaste del termo".

Frente al hábito tradicional, la instalación de un temporizador se presenta como una alternativa de control inteligente para evitar el desperdicio energético.

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Al utilizar este accesorio, "el termo solo se enciende cuando tú lo necesitas", lo que se traduce directamente en "menos horas funcionando igual a menos gasto de la factura de la luz" y añade la ventaja de que "encima, el termo dura más".

No obstante, la correcta programación del equipo resulta crucial para mantener el confort en el hogar sin sufrir imprevistos con la temperatura del agua.

El especialista advierte que "si lo programas mal, puede ser que te quedes sin agua caliente", por lo que recomienda una regla de uso muy concreta: "hay que encenderlo una hora o dos antes de ducharte y punto".

La viabilidad de esta medida depende de las rutinas de los convivientes.

Según explica el experto, "no es lo mismo una familia que se ducha por la mañana y por la noche que uno que se ducha solo por la noche", ya que si los hábitos son regulares compensa programarlo, mientras que a deshoras pierde efectividad.

A modo de conclusión para el usuario, sintetiza que "si quieres comodidad total, déjalo fijo" y "si quieres ahorrar la factura de la luz, ponle un temporizador", zanjando su intervención con un contundente "aquí no se viene a perder dinero".