Carlos Llull, electricista: "Dejar el aire acondicionado toda la noche consume menos. El gran error es apagar y encender"

El electricista y divulgador Carlos Llull ha advertido sobre una práctica muy extendida para intentar ahorrar en la factura de la luz: apagar y encender el aire acondicionado constantemente durante la noche resulta más costoso que dejar funcionando.

Según explica el experto, el mayor gasto energético de un equipo de climatización no se produce mientras se mantiene la estancia fresca, sino en el momento del arranque y cuando el compresor trabaja a máxima potencia para bajar rápidamente la temperatura.

A diferencia de los aparatos antiguos, los aires Inverter no funcionan al 100% de su capacidad durante la noche, pues al llegar a los grados deseados, el motor mantiene una velocidad de crucero que requiere un gasto energético mínimo.

La razón técnica de este incremento en el recibo eléctrico se debe al funcionamiento de los motores y compresores de los electrodomésticos modernos.

Al encender el aparato, el compresor debe arrancar desde cero y trabajar su rendimiento máximo para enfriar el ambiente, lo que genera un consumo pico de vatios.

Los aires acondicionados modernos están diseñados para autorregular su potencia. Si se apagan continuamente, el sistema no puede trabajar bajo régimen, que es donde realmente se ahorra energía.

Cuando el equipo se apaga por periodos breves, las paredes y muebles acumulan calor de nuevo, obligando al aire acondicionado a realizar un esfuerzo doble al reencenderse.

Para mantener una temperatura agradable durante las horas de sueño sin encarecer la factura eléctrica, el profesional recomienda seguir estas pautas de eficiencia como mantener el termostato entre 24 ºC y 26 ºC para garantizar el confort sin forzar el motor.

Es aconsejable también activar el modo "night" o "Sleep", esta función sube progresivamente la temperatura uno o dos grados a lo largo de la noche y reduce la velocidad del ventilador para minimizar el consumo y el ruido.

Otro truco es usar el temporizador, programar el apagado automático para un par de horas después de conciliar el sueño, evitando reencenderlo de forma manual a mitad de la noche.

El instalador destaca que el problema del gasto no siempre depende directamente del uso del mando a distancia, sino de las condiciones térmicas del inmueble.

Si la vivienda dispone de un aislamiento deficiente o recibe radiación solar directa durante todo el día, el equipo debe realizar un esfuerzo sustancialmente mayor.

En casas que acumulan demasiado calor, el aire acondicionado no logra entrar en la fase autorregulación y se ve forzado a operar de forma continuada a su máxima capacidad.