Apple lo vuelve a hacer: los nuevos Apple Watch reconocen el sonido a tu alrededor y saben si deberías descansar

El gran evento de Apple de septiembre tuvo como protagonistas absolutos al nuevo iPhone Duo, el primer plegable de la compañía, y a John Ternus, el nuevo CEO que sustituye a Tim Cook y que ha iniciado su andadura pisando fuerte.

Sin embargo, todo esto nos puede hacer olvidar otros anuncios muy importantes y que, posiblemente, pueden tener un mayor impacto sobre nuestra vida diaria; un buen ejemplo lo tenemos en el anuncio de los nuevos Apple Watch.

Lejos de ser una simple renovación con pocas novedades, como ha ocurrido en años anteriores, los Apple Watch 12 y Apple Watch Ultra 4 traen motivos de peso para actualizar desde nuestro modelo viejo, o incluso para dar el salto si estamos en otra plataforma.

El Apple Watch ahora escucha

Apple ha obtenido dos grandes logros técnicos con los nuevos Apple Watch, empezando por un nuevo chip, el S11, que gana capacidades de procesamiento de sonido y de inteligencia artificial en local.

Gracias al S11, ahora el Apple Watch puede escuchar y reconocer el sonido a nuestro alrededor, y Apple ha presentado un par de funciones que hacen uso de esta tecnología, empezando por Reconocimiento de sonidos, que ya estaba disponible en iPhone pero que ahora llega al wearable.

El Apple Watch ahora puede reconocer sonidos del entorno Apple Omicrono

Esta funcionalidad está diseñada para personas sordas o con pérdida de audición para alertarles de sonidos importantes que ocurren a su alrededor, como sirenas, alarmas, timbres, o bebés llorando. El sistema reconoce cada tipo de sonido y activa una alarma para avisar al usuario.

El Apple Watch ahora también es compatible con Shazam y su tecnología de reconocimiento de canciones; si entramos en un local y queremos saber el nombre del tema que está sonando, nuestro reloj nos lo dirá incluyendo el nombre del artista en un widget dedicado.

Lamentablemente, la mayor novedad no está disponible en España. Se trata de Rewind, que por el momento sólo está disponible en Estados Unidos y que se trata de una de las funciones más sorprendentes que hemos visto hasta ahora en un reloj.

Rewind está escuchando nuestras conversaciones de manera constante, generando una transcripción almacenada localmente; con una doble pulsación de la corona, podemos leer lo que se ha dicho en los últimos 15 segundos.

Función Rewind del Apple Watch Apple Omicrono

Evidentemente, esto suena muy malo para la privacidad, pero Apple ha tomado medidas. Todo el proceso de la conversación se realiza de manera local en el Apple Watch, y si queremos guardarla en la nube para que Siri lo pueda usar, se encripta de extremo a extremo para que nadie lo pueda leer. Además, el reloj emite un sonido y muestra un icono de un micrófono cuando lo activamos.

Llega Disposición

El cuidado de la salud ha ganado mucha importancia con los nuevos Apple Watch, que estrenan una nueva prestación llamada Disposición ("Readiness" en inglés) que muestra lo preparado que está nuestro cuerpo cada día.

Analizando la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño, cada mañana Disposición mostrará una puntuación que nos indicará si estamos listos para "ir a por todas", o si es mejor que nos lo tomemos tranquilamente.

La nueva función Disposición en el Apple Watch Apple Omicrono

Esto es posible gracias al segundo logro tecnológico del Apple Watch, un nuevo conjunto de sensores más finos y potentes que ofrecen una mayor precisión gracias a indicadores LED verdes más grandes.

Esto también permite que indicadores como el VFC de estrés y recuperación ahora funcionen 24 veces más que en anteriores modelos, ofreciendo más datos precisos para determinar nuestro estado físico.

Precios de los Apple Watch en España

El Apple Watch 12 está disponible con caja de 42 o 46 mm en acabado de aluminio en colores bronce oscuro, negro, dorado y gris espacial, además de en acabado de titanio en un nuevo tono oro radiante y titanio natural. También estrena una versión en cerámica en blanco perla y azul nocturno, además de una versión Hermès en titanio en oro radiante y titanio en plata.

Nuevo Apple Watch Ultra 4 Apple Omicrono

El Apple Watch 12 parte de los 449 euros en España para la versión en aluminio, 799 euros para la versión en titanio y 1.049 euros para la versión en cerámica, disponible el 18 de septiembre.

El Apple Watch Ultra 4 está disponible en color titanio natural o negro, además de versión Hermès en titanio natural, y parte de los 899 euros en España, disponible el 18 de septiembre.