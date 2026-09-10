Álvaro Navarrete, experto en ahorro: "Si tu lavavajillas no lava bien, coge un clip. Te ahorrarás una visita de un técnico y 120 €"

Termina el ciclo de lavado, abres la puerta esperando encontrar tus platos impecables y tus vasos relucientes pero, una vez más, los restos de comida y la opacidad siguen ahí. "Tu lavavajillas no lava bien".

Con esta contundente afirmación arranca su explicación en un vídeo de TikTok el experto en ahorro y mantenimiento Álvaro Navarrete, abordando uno de los problemas domésticos más comunes.

Ante esta situación, el impulso habitual es pensar que el electrodoméstico ha llegado al final de su vida útil, pero antes de llamar al servicio técnico, Navarrete tranquiliza a los usuarios: "Te explico uno de los problemas".

El impacto de la cal

El culpable de que la vajilla salga sucia rara vez es un fallo catastrófico del motor. El verdadero responsable es un enemigo silencioso muy presente en los hogares españoles.

"Como el agua arrastra muchísima cal, sobre todo en la vertiente mediterránea, la cal se mete dentro de las aspas del lavavajillas, ¿de acuerdo?", detalla el experto.

Las aspas son la pieza clave para la distribución del jabón y la temperatura. Navarrete recuerda que esta pieza "es lo que va girando", y con el paso del tiempo, la acumulación mineral "queda obstruyendo estos agujeritos, que son por donde sale, digamos, el agua a presión".

La física del aparato es simple: si el agua no puede salir con la fuerza necesaria por culpa de esos tapones de cal, el electrodoméstico pierde toda su capacidad de limpieza.

@alvaro_navarrete_marcen Un truquito fácil de Navarrete para que tu lavaplatos lave mejor😉 ♬ sonido original - Álvaro Navarrete

Para devolverle la eficiencia original al aparato no hace falta invertir en caros productos descalcificadores ni contar con herramientas profesionales.

Frente al atasco de los aspersores, el especialista plantea una pregunta directa: "¿Qué hay que hacer?".

La respuesta es tan sorprendente como económica. "Coges un clip, que es este invento fantástico, ¿de acuerdo? Lo abres y con un poco de precaución vas quitando la cal de todos los agujeritos", recomienda el experto.

Este minucioso pero sencillo trabajo manual permite liberar los conductos bloqueados, garantizando que el flujo de agua a presión vuelva a ser el adecuado. El objetivo de este proceso con el clip es claro: "Para aliviarlo, ¿de acuerdo?".

Más allá de recuperar el rendimiento de tu electrodoméstico, el gran atractivo de este consejo es su impacto directo en la economía familiar.

Llamar al servicio de asistencia técnica para resolver un problema de mantenimiento básico supone un gasto totalmente evitable. "Si haces esto, te ahorrarás una visita de un técnico que suele costar entre 80 y 120 euros", asegura Navarrete.

Para evitar que el problema vuelva a aparecer y estropee los ciclos de lavado futuros, el experto aconseja incorporar esta sencilla tarea a las rutinas de limpieza generales de la cocina.

"Esto hazlo cuando hagas el mantenimiento en el lavavajillas, así de sencillo", concluye en su recomendación.