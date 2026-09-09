El refugio de Carlos Alcaraz en verano: un superyate de lujo de 24 metros y 9 millones de euros, el Sunreef ULTIMA 88

Carlos Alcaraz, en un yate de la firma Sunreef Yachts Sunreef Yachts Sunreef Yachts

Tras quedar eliminado hoy ante Ben Shelton en el US Open 2026, Carlos Alcaraz guarda en su retina el refugio perfecto para desconectar de la exigencia del circuito profesional.

Durante este verano de 2026, el tenista murciano ha estrenado por todo lo alto su nuevo Sunreef ULTIMA 88, un imponente catamarán de alta gama diseñado a medida por el prestigioso astillero Sunreef Yachts.

Aunque su precio base giraba entorno a los 8,7 millones de euros, las modificaciones exclusivas solicitadas por Alcaraz han elevado la cifra final por encima de los 9 millones de euros.

El buque ya ha estado en el agua y ha permitido al deportista surcar el Mediterráneo junto con su círculo más íntimo para recargar las pilas antes de volver a las pistas.

El gran catamarán cuenta con casi 390 metro cuadrados habitables y con una eslora de casi 24 metros, una longitud equivalente prácticamente al milímetro a los 23,77 metros de una pista de tenis reglamentaria.

Al ser una plataforma multicasco, reduce drásticamente el balanceo en alta mar en comparación con los monocascos tradicionales, facilitando un descanso perfecto.

En cuanto a sus prestaciones de navegación, la nave alcanza una velocidad máxima de 26 nudos (alrededor de 48 km/h), lo que permite desplazamientos ágiles entre islas.

Carlos Alcaraz, en un yate de la firma Sunreef Yachts Sunreef Yachts

El yate cuenta con una zona de ocio al nivel del mar con garaje integrado para motos de agua, plataforma hidráulica de baño y terrazas laterales abatibles que forman una playa privada flotante.

El interior está decorado con materiales de alta calidad, acabados de madera noble y grandes ventanales panorámicos que aprovechan la luz natural.

Por su parte en el interior habrá alojamiento para aproximadamente diez invitados repartido en cuatro camarotes de lujo y una suite para el tenista en la cubierta principal, que abarca todo el ancho de la manga.

Como broche final del diseño, la cubierta superior o flybridge cuenta con amplias zonas de sofás, solárium y comedores al aire libre, creando el espacio perfecto para disfrutar de cenas bajo las estrellas durante las cálidas noches de verano.

Alineado con las tendencias ecológicas, el superyate cuenta con un sistema de propulsión híbrida de última generación y paneles solares integrados en la propia estructura para reducir el impacto ambiental y navegar de forma silenciosa.

Tras la exigencia física y mental que supone competir al máximo nivel en los distintos torneos, contar con un espacio de desconexión absoluta resulta clave para cualquier deportista de élite.

El Sunreef 80 Power no es solo una muestra de lujo marítimo, sino la herramienta definitiva con la que Carlos Alcaraz busca recargar pilas, resguardarse del foco mediático y preparar los próximos desafíos de un calendario ATP que no da tregua.