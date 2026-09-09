Presentación iPhone Duo y iPhone 18 Pro, en directo | Horario y dónde ver todas las novedades del Apple Event 2026
En el Apple Event de hoy tendrá lugar la posible presentación del primer iPhone plegable y del iPhone 18 Pro y Pro Max.
Más información: Apple inicia la era Ternus con su primera keynote: del primer iPhone plegable a un impulso a la capacidad de Siri AI.
Hoy arranca la Keynote 'surprise and shine' de Apple, el evento tecnológico en el que todas las miradas apuntan a la esperada presentación del iPhone plegable, un dispositivo que podría estrenarse bajo el nombre de iPhone Duo.
Este encuentro también será clave para conocer los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, destacando por una ausencia histórica: la falta del iPhone 18 estándar entre los lanzamientos iniciales.
Para completar el catálogo, este Apple Event 2026 traerá consigo la renovación de sus accesorios estrella con nuevos Apple Watch y Airpods.
¿Qué productos presentará Apple en el evento de septiembre?
Esta Keynote, la primera bajo el mandato del nuevo CEO John Ternus, estará centrada exclusivamente en la gama más premium de la compañía y en la inteligencia artificial (Siri AI).
Se espera la presentación del primer iPhone plegable, los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, la nueva familia de relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4, y los nuevos auriculares AirPods 5.
Dónde y cuándo ver la presentación del nuevo iPhone 18 Pro
Este evento anual de Apple tendrá lugar el 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas de España y podrá verse en directo tanto desde YouTube, apple.com como y desde la aplicación de Apple TV.
¿Cómo será y cuánto costará el iPhone plegable (iPhone Duo)?
El modelo más esperado del año marcará la entrada de Apple en el mercado de los teléfonos plegables y su nombre sería iPhone Duo, según los rumores de último momento, evitando así el apellido Ultra.
Sus características filtradas son una pantalla exterior de 5,5 pulgadas e interior de casi 8 pulgadas (similar a un iPad mini), con un formato medio tipo pasaporte.
Para mantener el diseño, no tendrá Face ID ni lente teleobjetivo en la cámara. En su interior, tendría un chip A20 Pro y módem C2.
En cuanto al precio, se espera que supere los 2.000 dólares, con una disponibilidad inicial que podría ser limitada y llegaría a partir de octubre.
Primera keynote de la era John Ternus
John Ternus, director de hardware de la compañía desde 2021, acaba de tomar las riendas de la compañía este 1 de septiembre y será su primer evento como CEO.
No es la primera vez que presenta un lanzamiento de productos de Apple, pero sí será la primera vez que haga el evento más esperado del año y lo haga como máximo responsable.
Todos los ojos estarán puestos en su forma de presentar los nuevos dispositivos y cómo los dará a conocer.
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Presentación de Apple, en directo | Los colores del iPhone Duo y iPhone 18 Pro
Mark Gurman, experto en Apple, afirma que el iPhone 18 Pro estará disponible en negro, azul claro, plata y burdeos.
Por su parte, el iPhone Duo, el primer plegable de la compañía, estará disponible únicamente en dos colores: azul oscuro y blanco.
I expect the following iPhone 18 Pro colors: black, light blue, silver and burgundy. iPhone Duo colors: dark blue and white. https://t.co/58VLtVNka6— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2026
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Presentación de Apple, en directo | Samsung da la bienvenida a Apple
Samsung ha publicado un vídeo en sus cuentas de redes sociales en el que da la bienvenida a Apple al sector de los móviles plegables. Se espera que la compañía de la manzana presente el iPhone Duo, su primer modelo con pantalla flexible interior, lo que inevitablemente va a provocar un terremoto en el sector y atraerá a muchos más usuarios.
Samsung ya va por la octava generación del Galaxy Z Fold, aunque no ha sido hasta el modelo más reciente que la compañía ha adoptado un formato más parecido a lo que será el iPhone Duo, con una pantalla exterior más ancha y baja.
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Presentación de Apple, en directo | John Ternus se estrena al frente de Apple
Además del esperadísimo iPhone Duo, el primer smartphone plegable de Apple, y los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, la keynote 'Surprise and Shine' será un día importante para Apple y, especialmente, para John Ternus.
La cita supondrá la prueba de fuego para Ternus, quien se estrenará al frente de su primer gran evento anual tan solo ocho días después de asumir el cargo de CEO en sustitución de Tim Cook, cerrado así una etapa de 15 años. El directivo ya calienta motores de cara al evento con un misterioso tuit en la red social X (Twitter):
September 9, 2026
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Presentación de Apple, en directo | Cierra la Apple Store
Como es tradición, antes de la presentación de sus novedades Apple ha cerrado su tienda web, y no es posible comprar ninguno de sus dispositivos. La tienda se ha actualizado con el mensaje "Enseguida volvemos. Estamos actualizando el Apple Store. Te esperamos pronto".
Normalmente, Apple cierra la tienda justo antes de lanzar nuevos dispositivos para realizar las renovaciones necesarias en la página web y también para evitar que algún consumidor compre un modelo viejo justo antes de presentar el nuevo.
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Presentación de Apple, en directo | Ya estamos en el Apple Park
¡Buenos días desde California! ¡Todo listo para salir hacia Apple Park!
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Apple Event, en directo | Dónde y cómo ver la presentación
A escasas horas del esperado evento de Apple, la expectación por la llegada de los nuevos iPhone 18 Pro alcanza su punto álgido. La cita arrancará a las 19:00 horas (horario peninsular español).
La cobertura en tiempo real del lanzamiento y sus novedades podrá seguirse en vivo desde EL ESPAÑOL - Omicrono, así como en la web oficial de Apple, Apple TV y YouTube.