Presentación iPhone Duo y iPhone 18 Pro, en directo | Horario y dónde ver todas las novedades del Apple Event 2026

Hoy arranca la Keynote 'surprise and shine' de Apple, el evento tecnológico en el que todas las miradas apuntan a la esperada presentación del iPhone plegable, un dispositivo que podría estrenarse bajo el nombre de iPhone Duo.

Este encuentro también será clave para conocer los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, destacando por una ausencia histórica: la falta del iPhone 18 estándar entre los lanzamientos iniciales.

Para completar el catálogo, este Apple Event 2026 traerá consigo la renovación de sus accesorios estrella con nuevos Apple Watch y Airpods.

¿Qué productos presentará Apple en el evento de septiembre?

Esta Keynote, la primera bajo el mandato del nuevo CEO John Ternus, estará centrada exclusivamente en la gama más premium de la compañía y en la inteligencia artificial (Siri AI).

Se espera la presentación del primer iPhone plegable, los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, la nueva familia de relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4, y los nuevos auriculares AirPods 5.

Dónde y cuándo ver la presentación del nuevo iPhone 18 Pro

Este evento anual de Apple tendrá lugar el 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas de España y podrá verse en directo tanto desde YouTube, apple.com como y desde la aplicación de Apple TV.

¿Cómo será y cuánto costará el iPhone plegable (iPhone Duo)?

El modelo más esperado del año marcará la entrada de Apple en el mercado de los teléfonos plegables y su nombre sería iPhone Duo, según los rumores de último momento, evitando así el apellido Ultra.

Sus características filtradas son una pantalla exterior de 5,5 pulgadas e interior de casi 8 pulgadas (similar a un iPad mini), con un formato medio tipo pasaporte.

Para mantener el diseño, no tendrá Face ID ni lente teleobjetivo en la cámara. En su interior, tendría un chip A20 Pro y módem C2.

En cuanto al precio, se espera que supere los 2.000 dólares, con una disponibilidad inicial que podría ser limitada y llegaría a partir de octubre.

Primera keynote de la era John Ternus

John Ternus, director de hardware de la compañía desde 2021, acaba de tomar las riendas de la compañía este 1 de septiembre y será su primer evento como CEO.



No es la primera vez que presenta un lanzamiento de productos de Apple, pero sí será la primera vez que haga el evento más esperado del año y lo haga como máximo responsable.

Todos los ojos estarán puestos en su forma de presentar los nuevos dispositivos y cómo los dará a conocer.