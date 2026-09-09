Presentación iPhone Duo y iPhone 18 Pro, en directo | Novedades del Apple Event 2026: iPhone plegable, precio y colores

Apple está celebrando su Keynote 'surprise and shine', la primera presentación dirigida por su nuevo CEO, John Ternus.

La compañía ya ha presentado los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dejando fuera de las novedades al modelo base por primera vez.

Sin embargo, el gran protagonista será el esperado y rumoreado iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía. El dispositivo tendrá un formato tipo pasaporte, integrando una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una interior de casi 8.

Para mantener este diseño, prescindirá del Face ID y de la lente teleobjetivo, pero en su interior latirá el potente chip A20 Pro junto al módem C2. Se estima que su precio superará los 2.000 dólares, con un lanzamiento esperado a partir de octubre.

El evento también servirá de escenario para revelar la nueva familia de relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4, junto con los auriculares AirPods 5.