Presentación iPhone Duo y iPhone 18 Pro, en directo | Novedades del Apple Event 2026: iPhone plegable, precio y colores
Sigue en directo el Apple Event 2026 con la presentación del nuevo iPhone plegable y los iPhone 18 Pro y Pro Max.
Más información: Apple inicia la era Ternus con su primera keynote: del primer iPhone plegable a un impulso a la capacidad de Siri AI.
Apple está celebrando su Keynote 'surprise and shine', la primera presentación dirigida por su nuevo CEO, John Ternus.
La compañía ya ha presentado los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dejando fuera de las novedades al modelo base por primera vez.
Sin embargo, el gran protagonista será el esperado y rumoreado iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía. El dispositivo tendrá un formato tipo pasaporte, integrando una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una interior de casi 8.
Para mantener este diseño, prescindirá del Face ID y de la lente teleobjetivo, pero en su interior latirá el potente chip A20 Pro junto al módem C2. Se estima que su precio superará los 2.000 dólares, con un lanzamiento esperado a partir de octubre.
El evento también servirá de escenario para revelar la nueva familia de relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4, junto con los auriculares AirPods 5.
-
Presentación de Apple, en directo | Precios de los AirPods 5
Apple confirma el precio de sus nuevos auriculares inalámbricos. Los AirPods 5 cuestan 149 euros, mientras que la versión con carga inalámbrica aumenta su precio hasta los 169 euros.
Los dos modelos llegarán a las tiendas el 18 de septiembre. La compañía ha destacado que se trata del salto de calidad más ambicioso hasta la fecha dentro de su gama de auriculares de diseño abierto.
-
Apple Event, en directo | Funciones inteligentes de los AirPods 5
Los AirPods 5 incluyen cancelación activa de ruido, que gracias a la nueva arquitectura es un 50% más eficiente, lo que los convierte en los auriculares abiertos más eficientes para tapar sonido del mercado, según Apple. Los auriculares son capaces de cambiar entre cancelación de ruido y el modo transparencia según el sonido de nuestro alrededor.
Los nuevos AirPods 5 incluyen funciones inteligentes como la traducción automática, que escucha lo que dice cualquier persona y lo traduce con la voz de Siri.
-
Apple Event, en directo | AirPods 5
Apple ha presentado los nuevos AirPods 5, completamente renovados para ofrecer una mejor experiencia de sonido y mayor comodidad.
La nueva arquitectura de sonido y la ecualización de sonido adaptativa permiten obtener un sonido más potente y rico en detalle. El sonido en alta definición suena de manera más dinámica, algo ideal con Apple Music.
-
Presentación de Apple, en directo | Estos son los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Apple ha confirmado los precios de sus nuevos teléfonos inteligentes. El iPhone 18 Pro tiene un precio de 1.469 euros, mientras que el iPhone 18 Pro Max cuesta 1.619 euros.
Los pedidos anticipados comienzan este sábado, 12 de septiembre, y estarán disponibles el 18 de septiembre.
-
Presentación de Apple, en directo | Una 'Dynamic Island' renovada
La 'Dynamic Island' recibe su rediseño más importante desde su debut en 2022. La nueva versión que estrena el iPhone 18 Pro y Pro Max presenta un formato más estilizado y compacto, mejorando la integración visual en pantalla.
En el apartado funcional, la interfaz ahora permite gestionar hasta tres actividades en directo de manera simultánea, facilitando un seguimiento en tiempo real mucho más completo y eficiente de varias tareas a la vez.
-
Presentación del iPhone 18 Pro en directo | Nuevos controles Pro para la camara
Para aprovechar la nueva cámara de apertura variable del iPhone 18 Pro, la app de cámara oficial de Apple introduce los nuevos controles Pro, que permiten personalizar la experiencia y acceder a la configuración más usada además de controles manuales para aspectos como la exposición o los niveles de color.
También nos permite cambiar la apertura de manera manual (en el modo normal es automática), lo que aumenta las posibilidades. También es posible variar el grano y la textura de la imagen, por ejemplo para resaltar partes de la imagen como la piel de un sujeto.
Las fotografías tomadas con este dispositivo generan un 'original' que está firmado de manera criptográfica para asegurar que fue tomada en la vida real y no ha sido editada.
-
Presentación del iPhone 18 Pro en directo | Así funciona la apertura variable
Apple ha adoptado la apertura variable con un sistema de seis hojas, cada una más fina que un pelo humano y un nuevo sistema de rotor.
La apertura se varía de manera automática, abriéndose en situaciones oscuras o de noche; el modo noche, de hecho, es más rápido y de mayor calidad.
-
Presentación del iPhone 18 Pro en directo | Cámara con apertura variable
Una de las partes más importantes de un iPhone es la cámara, y Apple afirma que el iPhone 18 Pro trae una de las mayores mejoras hasta la fecha.
En concreto, Apple ha mejorado la apertura para permitir la entrada de más luz y con ello, más información para mejorar la imagen resultante. Para ello, la cámara principal del iPhone 18 Pro usa un sensor Fusion de 48 Mpx con apertura variable.
-
Apple Event, en directo | Un gran salto en batería
El nuevo iPhone 18 Pro da un gran salto en autonomía, alcanzando 36 horas de uso en el modelo base y 45 horas en el Pro Max. Además, su nuevo sistema de carga rápida permite obtener hasta seis horas de vídeo con solo cinco minutos de conexión.
Gracias a una cámara de vapor con el triple de superficie que la generación anterior, el dispositivo gestiona mejor el calor. Este rediseño térmico le permite ofrecer un rendimiento sostenido un 40 % superior.
-
Presentación del iPhone 18 Pro en directo | Mejoras en IA ejecutada en local
Apple afirma que es el Apple A20 Pro es la CPU más potente de cualquier smartphone, al nivel de los ordenadores.
En cuanto a la GPU de 7 núcleos, ofrece un rendimiento un 40% más rápido, un gran salto en una sola generación gracias al ancho de banda mejorado. Es algo que se notará en videojuegos.
El motor neuronal es una zona dedicada para acelerar funciones de IA, y ahora se incluye una segunda unidad para un total de 32 núcleos para modelos locales. En total, Apple presume de una mejora del 50% en ancho de banda.
Apple ha adoptado un nuevo diseño, más parecido al de los chips M para MacBook, que implica que ahora está situado directamente sobre la cámara de vapor para mejorar la refrigeración.
-
Presentación del iPhone 18 Pro en directo | Nuevo chip Apple A20 Pro
Debido a las nuevas funciones de IA que se ejecutan en el propio dispositivo, el iPhone 18 Pro estrena el nuevo chip de Apple A20 Pro.
Se trata del chip más potente hasta la fecha de la compañía diseñado para dispositivos móviles, fabricado en un proceso de 2 nm; los transistores instalados de manera más densa permite incluir 6 núcleos, incluyendo dos nuevos núcleos "súper" que son hasta un 20% más rápidos y 4 núcleos de eficiencia. Se les une cuatro aceleradores de IA para ejecutar funciones de manera local.
-
Presentación de Apple, en directo | Apple Intelligence en el iPhone 18 Pro y Pro Max
Apple ofrece detalles de Apple Intelligence, centrándose en el rediseño visual de Siri y su capacidad para consultar información privada en apps nativas como Mail o Mensajes. La gran novedad radica en su apertura a herramientas de terceros, logrando una integración directa con más de 300.000 aplicaciones entre las que destacan WhatsApp, Audible y la futura compatibilidad con Outlook.
Más allá de estas mejoras de integración inteligente, se ha mostrado la nueva app de Siri, que busca una experiencia unificada, permitiendo que la aplicación se sincronice de forma continua y en tiempo real a través de todos los dispositivos de la compañía.
-
Apple Event, en directo | Ya están aquí: el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max
John Ternus ha anunciado los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, destacando un acabado en cristal trasero coordinado con el tono de cada chasis. En cuanto a los colores, se renueva con cuatro acabados: negro, plata, azul glaciar y borgoña (granate).
-
Presentación de Apple, en directo | Apple da la bienvenida a John Ternus como nuevo CEO
Con un emotivo vídeo, con cameo de Tim Cook incluido, la firma de la manzana mordida ha anunciado a John Ternus como la nueva cara de la firma.
En su discurso de apertura de la presentación, Ternus habla sobre los principios y valores fundamentales de Apple. Incluso afirma que la IA creará nuevos tipos de experiencias y denomina a su enfoque de IA como el "Centro Personal Inteligente".
-
Apple Event, en directo | ¡Arranca la keynote!
Sale John Ternus al escenario, el auditorio lo recibe en pie y con vítores. “Estamos emocionados por lo que vamos a presentar hoy”
-
Apple Event, en directo | Apple ya ha hecho su mejor año antes del evento
Según datos de Counterpoint, Apple ganó un 11% más con la gama iPhone 17 que con la gama iPhone 16, lo que supuso un récord de ingresos de 170.000 millones de dólares únicamente en su primer año a la venta.
El modelo básico obtuvo unos ingresos 1,3 veces superiores a los de su predecesor pese a integrar más capacidad de almacenamiento, y fue el móvil más vendido durante la primera mitad del 2026.
Son datos que revelan la importancia que tiene el evento de hoy para la compañía, que únicamente presentará modelos de gama alta, el iPhone Duo y el iPhone 18 Pro y Pro Max. El iPhone 18 básico no llegará hasta el 2027, por lo que estos lanzamientos tendrán que dar la talla.
-
Presentación de Apple, en directo | Ya estamos listos
Un goteo incesante de personas van llenando las 1.000 plazas del auditorio, a pocos minutos de que empiece la Apple Keynote.
-
Apple Event, en directo | Quedan 25 minutos
¡Bajamos al auditorio del Steve Jobs Theater!
-
Apple Event, en directo | El iPhone 18 estándar tendrá que esperar
Apple planearía romper con su habitual calendario de presentaciones al fragmentar el debut de la serie iPhone 18. Según diversos reportes, la compañía priorizará el lanzamiento de sus versiones de gama alta (Pro y Pro Max) durante el evento de esta semana, posponiendo la salida del modelo base.
De confirmarse estas proyecciones, la variante estándar no vería la luz hasta los primeros meses de 2027, lo que supone un cambio radical en la dinámica de distribución de la marca.
-
Presentación de Apple, en directo | Últimas filtraciones del iPhone Duo
Apple se prepara para el lanzamiento de su primer dispositivo plegable, cuya denominación comercial será iPhone Duo, según las últimas filtraciones. El terminal, que marcará un hito al ser el primero de la marca en ofrecer compatibilidad con el Apple Pencil, estará impulsado por el nuevo procesador A20 Pro y el módem C2 con tecnología 5G.
En el apartado fotográfico, la compañía de Cupertino apostará por un sistema dual de cámaras traseras de 48 megapíxeles, prescindiendo en este diseño del sensor teleobjetivo. El iPhone Duo debutará en el mercado con una configuración base de 256 GB de almacenamiento, opciones de color blanco y azul oscuro, y un precio de salida fijado en los 1.999 dólares para el mercado estadounidense.