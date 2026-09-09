El Gobierno cambia las normas: la nueva factura de la luz permitirá contratar a más de una compañía a la vez

La factura de la luz está a punto de experimentar uno de los cambios más importantes de los últimos años, y viene de la mano de una revolución en la manera en la que contratamos nuestro servicio y ajustamos el consumo a lo que necesitamos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado una propuesta para remodelar completamente las normas de suministro eléctrico con el objetivo de ofrecer más opciones de ahorro a los consumidores.

Una de las grandes novedades que plantea el Gobierno es la posibilidad de contratar a más de una empresa de electricidad para la misma vivienda, de forma simultánea, en vez de depender de una única compañía para todo el consumo como hasta ahora.

La idea es repartir el consumo energético dependiendo de la franja horaria según compense más al cliente; es decir, que durante una parte del día paguemos a otra compañía que nos pueda ofrecer una mejor oferta en ese periodo.

Al contratar a dos compañías al mismo tiempo, el consumidor podrá mantener a una para las horas del día en las que realiza un consumo convencional, y cambiar a la otra en el momento en el que de inicio una franja más barata.

Esto puede ser especialmente útil para hogares con enchufes de recarga de coches eléctricos, ya que permite, por ejemplo, llenar la batería durante la madrugada en una tarifa más barata y dar el salto a otra tarifa durante el resto del día mientras usamos electrodomésticos, aire acondicionado y el ordenador.

Gracias a las funciones de programación que ya están integradas en muchos de estos aparatos, sería posible hacer coincidir este cambio de tarifa con su encendido.

Para hacer posible esto, el Gobierno plantea actualizar las bases técnicas y procedimientos de operación del sistema eléctrico, además de introducir una nueva figura, la del agregador independiente.

Un agregador independiente actuará como un intermediario que prestará servicios de gestión de la demanda según el consumo de sus clientes y permitirá contratar a varios comercializadores de manera simultánea.

Esta empresa puede ser diferente de la comercializadora, y ambas compañías tendrán una relación basada en la compensación basada en precios fijados a valor de mercado.

De la misma manera, la agregadora será capaz de reducir temporalmente el gasto de sus clientes en situaciones de pico de demanda, y adelantando el consumo en caso de una mayor producción de renovables. Otro objetivo de esta medida, por lo tanto, es equilibrar la red.

Esta medida se suma a los cambios en la factura de la luz que anunció el MISTECO con el objetivo de ofrecer una mayor transparencia para que el consumidor pueda tomar este tipo de decisiones en base a su consumo y a lo que paga.

Entre la información adicional se encontrará el dato de consumo medio de los vecinos que compartan el mismo código postal. Estos datos serán recopilados por las distribuidoras y procesados en ficheros de intercambio supervisados por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Con esta referencia, los consumidores podrán saber si su gasto energético está por encima de la media y adoptar cambios, ya sea en sus hábitos, contratando una tarifa diferente, o acudiendo a un agregador que ofrezca lo que necesitan.