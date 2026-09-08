La HP LaserJet M207dw es la impresora perfecta para una pequeña oficina o para trabajar en casa sin gastar mucho

La HP LaserJet M207dw se ha convertido en una referencia dentro de las impresoras láser monocromo pensadas para el día a día. Su diseño compacto y su rendimiento la convierten en una opción muy atractiva tanto para el hogar como para pequeñas oficinas.

Este equipo destaca por ofrecer impresión y conexión inalámbrica en un cuerpo reducido. Todo ello sin renunciar a la velocidad ni a la calidad que exige un uso profesional habitual.

La HP LaserJet M207dw destaca por sus líneas modernas y elegantes, con unas dimensiones de 355 x 279,5 x 205 milímetros. Pesa apenas 5,6 kilogramos, lo que facilita moverla de un lugar a otro sin complicaciones si fuera necesario.

Su bandeja de entrada translúcida permite comprobar de un vistazo el nivel de papel disponible. Cuenta además con cinco botones físicos con indicadores LED que simplifican el manejo diario del equipo.

Gracias a su tecnología láser, la HP LaserJet M207dw ofrece textos y gráficos nítidos con una resolución de hasta 600 x 600 ppp. Imprime hasta 29 páginas por minuto, una cifra muy competitiva dentro de su categoría.

Su gran ventaja diferencial es la impresión automática a doble cara, que alcanza los 18 ppm. Esta función evita tener que voltear las hojas manualmente y mejora de forma notable la eficiencia del trabajo diario.

La primera página sale en apenas unos segundos desde el modo de reposo, cumpliendo con los estándares internacionales de referencia. Esto permite atender con rapidez tanto documentos sencillos como cargas de trabajo más exigentes.

HP LaserJet M207dw Omicrono Omicrono

La impresora dispone de conexión USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Ethernet, lo que facilita su integración en cualquier red doméstica o de oficina. De este modo, varios usuarios pueden imprimir desde distintos dispositivos sin necesidad de cables.

También es compatible con aplicaciones de impresión móvil como HP, o la propia función del sistema operativo. Así, es posible enviar trabajos de impresión directamente desde el smartphone o la tablet con total comodidad. Además, usando la cámara del móvil podremos escanear documentos para poder imprimirlos directamente

Funciona sin problemas con Windows, macOS y los principales sistemas operativos móviles como iOS y Android. Esta amplia compatibilidad la convierte en una solución versátil para cualquier tipo de usuario.

La HP LaserJet M207dw está diseñada para volúmenes recomendados de hasta 2000 páginas al mes. Su ciclo de trabajo mensual puede llegar hasta las 20.000 páginas, lo que demuestra su robustez y resistencia.

Botones de la HP LaserJet M207dw Omicrono Omicrono

Admite hasta 5 usuarios distintos, una cifra ideal para pequeños equipos de trabajo o para el uso compartido en casa. Su combinación de velocidad y fiabilidad la hace especialmente indicada para el home office y las pequeñas oficinas.

El tóner compatible con este modelo es el HP 135A, disponible también en su versión de alto rendimiento HP 135X. Esta segunda opción permite imprimir más del doble de páginas, optimizando así el coste por copia.

Con un precio que no llega a los 100 euros, la HP LaserJet M207dw ofrece una relación calidad-precio muy equilibrada. Su bajo coste por página, especialmente si se opta por tóner de alto rendimiento, la convierte en una opción rentable a largo plazo.

Se trata de un equipo pensado para usuarios que buscan imprimir mucho texto en blanco y negro de forma rápida y sencilla, con una máquina que ocupa poco espacio y que requiere muy poco mantenimiento.

'La HP LaserJet M207dw es la impresora perfecta para una pequeña oficina o para trabajar en casa sin gastar mucho' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con HP