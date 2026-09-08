Francia desarrolla un dron casi imposible de interceptar que vuela a 200 km/h y se mueve en todas direcciones que lo hace

Francia ha dado un paso adelante en el sector de la defensa y la aviación no tripulada con el desarrollo de un dron militar capaz de alcanzar velocidades de hasta 200 km/h y maniobrar en todas las direcciones de forma instantánea.

Esta combinación de alta velocidad y movilidad vectorial extrema está diseñada para hacer que el vehículo sea prácticamente imposible de interceptar por los radares y sistemas de misiles antiaéreos convencionales.

El proyecto busca ofrecer una ventaja táctica decisiva en misiones de reconocimiento rápido, penetración en espacio aéreo protegido y combate en entornos de alta amenaza.

¿Cómo funciona?

A diferencia de los drones tradicionales o los cazas convencionales, que requieren amplios radios de giro para cambiar de trayectoria, este dispositivo con sistema Aerix T-6 utiliza un sistema de propulsión y control de vuelo avanzado.

Inspirados en el principio del giroscopio, los ingenieros de la empresa francesa Aerix Systems han diseñado rotores capaces de reorientar de forma independiente y en tiempo real su dirección de empuje.

De este modo, el cuerpo del dron permanece completamente nivelado y estable mientras el empuje se redirige de manera instantánea hacia adelante, atrás, a los lados o en cualquier ángulo intermedio.

Su chasis está diseñado para soportar elevadas fuerzas G durante maniobras bruscas que serían inviables para una aeronave con piloto humano a bordo.

En el ámbito militar, la agilidad del AXS-µ1 le confiere una ventaja estratégica determinante: un dron que puede realizar giros cerrados de 90 grados a 200 km/h sin perder velocidad es prácticamente imposible de derribar o interceptar.

Además, está diseñado para operar en enjambres e integrarse fácilmente en vehículos terrestres, barcos u otras unidades móviles.

Cabe destacar que Aerix Systems comercializará tanto el dron completo como el módulo de propulsión T-6 de forma independiente para que otros fabricantes puedan adaptarlo a sus propias plataformas.

Para el ámbito civil, esta tecnología se traducirá en inspecciones industriales más seguras y misiones de rescate eficientes en espacios reducidos y de difícil acceso. También mejorará sustancialmente la calidad de la fotografía aérea, la cartografía y la logística de reparto urbano gracias a su excelente estabilidad.

Actualmente, el mercado global de drones está polarizado por gigantes de Estados Unidos (como General Atomics o Anduril) y China (con firmas consolidadas como DJI). En este panorama de alta competencia geopolítica, la Unión Europea ha decidido reaccionar para evitar la dependencia de terceros países.

Por ello, la Comisión Europea lanzó en marzo de 2026 el programa AGILE, dotado con 115 millones de euros destinados a la financiación de drones de defensa de bajo coste, incorporando lecciones de innovación rápida aprendidas en el frente de Ucrania.

En esta carrera por la soberanía tecnológica, soluciones europeas como las de Aerix Systems, fundada en 2020, se perfilan como piezas clave para la autonomía de la defensa del continente.