Los expertos coinciden: "Usa los cajones del frigorífico para las frutas y las verduras, pero asegúrate de separarlas"

El frigorífico es uno de los electrodomésticos que más usamos a diario, pero probablemente el que peor sabemos usar. La mayoría de la gente se limita a colocar la compra en los espacios que haya libres, sin pensar mucho en la importancia de cada localización.

Cada espacio interno de un frigorífico está diseñado con un propósito específico, y aunque en algunos casos no es evidente, en otros la utilidad es más que obvia, como ocurre con los compartimentos inferiores.

Como ya explicó el técnico Ronald Rondón, los cajones del frigorífico no están ahí por casualidad, sino que ayudan a conservar los alimentos en las mejores condiciones posibles. En primer lugar, están abajo porque así reciben más aire frío que las baldas superiores, simplemente porque el aire caliente tiende a subir.

A eso hay que sumar que los cajones actúan como un escudo protector que frena la pérdida de frío que se produce cada vez que se abre la puerta de la nevera, creando un microclima con un nivel de humedad diferente al resto de baldas.

Esto hace que los cajones sean especialmente buenos para la conservación de verduras y fruta, ya que permite crear un entorno más controlado que evite que se pongan malos rápidamente.

Ahora bien, no basta con meter las verduras y la fruta en este cajón y olvidarnos. Si no tenemos cuidado, podemos sufrir el efecto contrario y tener que tirar mucha comida.

Y es que el verdadero factor determinante de estos cajones es el control de la humedad. La mayoría de los modelos del mercado permiten controlar este aspecto, abriendo o cerrando una pestaña dependiendo del tipo de alimento que vayamos a almacenar.

Si el cajón va a ser usado principalmente para verdura, lo recomendable es cerrar la pestaña para mantener la humedad en el interior; esto es ideal para lechuga, espinacas, brócoli y otras verduras similares.

#frigorifico #alimentos ♬ sonido original - COPE @cope_es ❄¿Sabes cuál es la parte más fría de la nevera? 🍓¿Por qué no se deben mezclar frutas y verduras en el mismo cajón? 🥕¿Sabes qué alimentos debes meter en la puerta del frigorífico? 🎙Pedro Caballero responde a todas estas preguntas, en @herreraencope #nevera

En cambio, si vamos a usar el cajón para almacenar fruta, tenemos que hacer todo lo contrario, abrir la pestaña para facilitar la circulación de aire y disminuir la humedad, lo que evitará que se pudran antes.

No sólo eso, sino que las verduras emiten más humedad que las frutas, por lo que si lo guardamos todo junto, estas últimas se van a pudrir más rápidamente. Esto ya nos dice que no deberíamos mezclar las frutas y las verduras en el mismo compartimento, pero ese no es el único motivo.

Los expertos han alertado del gas etileno, que producen y liberan de forma natural ciertas plantas como los plátanos, cebollas, tomates, ciruelas y manzanas, ya que fomenta la maduración de otras especies como las patatas, naranjas, fresas, limones o lechugas.

Este gas actúa como un regulador biológico que acelera el proceso de maduración, lo que al final va a provocar que se pudran más rápidamente.

En otras palabras, deberíamos usar los cajones del frigorífico para las frutas y las verduras, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de separarlas para evitar fomentar la maduración de los alimentos y que duren más.