EEUU logra un doble milagro hídrico: consigue recuperar un elemento clave y transformar el agua marina en dulce

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca. Reuters

Un equipo de científicos de la Universidad de Rochester ha desarrollado un revolucionario sistema de desalinización solar térmica que logra resolver dos de los mayores desafíos ambientales de la actualidad: producir agua dulce a partir de agua marina sin generar residuos contaminantes y recuperar hasta el 50% del litio disuelto en el mar.

Este avance tecnológico de economía circular no solo ofrece una solución sostenible a la escasez global de agua potable, sino que abre una nueva vía de suministro para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos mediante la extracción de materias primas críticas.

A diferencia de la ósmosis inversa convencional, que requiere grandes cantidades de energía y desecha la salmuera de nuevo al mar dañando los ecosistemas marinos, la nueva técnica utiliza un proceso electrolítico avanzado.

La tecnología se basa en paneles metálicos tratados con láser de alta precisión. Estos paneles adquieren propiedades hidrofílicas extremas que absorben la luz del sol casi en su totalidad y distribuyen el agua rápidamente por la superficie.

El calor solar capturado evapora el agua marina de forma acelerada durante el día, condensando posteriormente el vapor para obtener agua dulce totalmente potable. El mecanismo aísla todas las sales disueltas en forma de cristales sólidos en lugar de líquido hipersalino.

Uno de los principales problemas de la desalinización térmica es la acumulación de sal, que obstruye los componentes del sistema.

Los ingenieros de la Universidad de Rochester solucionaron este problema aplicando un principio físico cotidiano: el efecto de la mancha de café, el cual empuja los residuos hacia los bordes exteriores de una gota líquida.

El verdadero valor añadido de este sistema es la capacidad de recolectar materiales valiosos a partir de los residuos secos obtenidos.

Para capturar el litio, un mineral estratégico en la transición energética, los científicos modificaron los paneles integrando nanopartículas de titanio de hidrógeno en sus canales conductores.

Estas nanopartículas funcionan como "trampas moleculares" de alta selectividad que retienen los iones de litio. Durante las pruebas realizadas se logró capturar hasta el 50% del litio disponible, además, la concentración del mineral obtenido se multiplicó notablemente, facilitando enormemente su posterior refinamiento a nivel industrial.

El rendimiento y versatilidad de la tecnología se mantuvieron, por su lado, constantes al ser probados con agua de los océanos Atlántico, Índico, Pacífico y del Gran Lago Salado.

Este desarrollo plantea un innovador modelo de economía circular. El alto valor económico de minerales recuperados como el litio podría compensar directamente los costes de instalación de los paneles solares modulares. Esto permitiría a las comunidades costeras y regiones áridas implementar sistemas de autoabastecimiento de agua limpia y descentralizada de forma financieramente viable.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de validación mediante prototipos controlados a escala de laboratorio. Sin embargo, debido al potencial de la patente para las futuras cadenas de suministro de baterías, los analistas del sector energético y de materiales ya siguen muy de cerca su evolución hacia la fabricación comercial.