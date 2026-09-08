AJ Bella, asesor energético: "Por cada grado de menos en tu nevera, tu consumo de luz aumenta hasta un 10%"

Una persona modificando la temperatura de la nevera y el experto A.J Bella. OCU/TikTok Omicrono

La factura de la luz sigue siendo uno de los mayores dolores de cabeza para las familias. En el intento constante de reducir el gasto mensual, a menudo pasamos por alto uno de los electrodomésticos que más consume por su funcionamiento ininterrumpido: el frigorífico.

Lo preocupante es que, por puro desconocimiento, muchos usuarios están multiplicando su gasto energético diario sin apenas darse cuenta de su error.

A.J Bella, un reconocido asesor energético que comparte útiles consejos de ahorro a través de TikTok, ha lanzado una advertencia muy clara que está captando la atención en las redes sociales.

Su primer aviso es directo al consumidor al afirmar: "No pongas la nevera al máximo, te está costando el dinero". Según detalla el experto, un fallo sumamente habitual en los hogares es ajustar el termostato en los niveles más altos de potencia.

Para desmontar este falso mito del enfriamiento excesivo, el especialista subraya que si "tienes la nevera al 5 al 6, estás gastando luz innecesariamente".

La falsa percepción de seguridad alimentaria ligada al exceso de frío es el principal enemigo del ahorro doméstico. Como bien remarca Bella en su vídeo viral, "mucha gente cree que cuanto más fría, mejor, pero eso solo sube tu factura de la luz".

Pero, ¿qué ocurre exactamente dentro de nuestro electrodoméstico cuando forzamos el termostato al límite?

El asesor energético explica que el mecanismo interno es muy sensible a estos bruscos cambios térmicos. La advertencia es contundente, ya que "si la pones por debajo, el compresor trabaja más, lo que hace que tengas más consumo y más gasto".

Este sobreesfuerzo continuo no solo acorta la vida útil del aparato, sino que castiga severamente tu bolsillo cada mes.

El dato más revelador de toda su intervención, y el que debería hacernos revisar nuestro panel de control de inmediato, es el impacto económico directo de este pequeño gesto cotidiano. Bajar la temperatura sin un motivo real no resulta ser una acción inofensiva para nuestra economía.

El creador de contenido advierte de que "por cada grado de menos, puede aumentar tu consumo entre un 5 un 10%".

Para evitar este despilfarro energético diario y proteger nuestra cartera, la solución es sumamente sencilla y rápida de aplicar. A.J Bella ofrece la regla de oro definitiva para configurar correctamente este gran electrodoméstico de la cocina sin recurrir a extremos.

El experto especifica de forma exacta que "la temperatura recomendada para el frigorífico es entre 4 grados y para el congelador, menos 18 grados".

Revisar el panel de tu electrodoméstico para aplicar este consejo apenas te tomará un minuto de tu tiempo. Ajustar hoy mismo el termostato a estos niveles óptimos te garantizará la máxima frescura en tus alimentos y representará un alivio automático para tu presupuesto.