Un experto en seguridad alerta: "Si sales de casa, desenchufa el cargador. Un fallo puede crear un incendio en segundos"

Un cargador conectado a un enchufe y el experto en seguridad. EE/TikTok Omicrono

Dejar el cargador del teléfono móvil, la tablet o el ordenador portátil conectado a la corriente cuando no se está utilizando es un hábito tan extendido como sumamente peligroso.

Lo que para la inmensa mayoría de los usuarios parece un gesto completamente inofensivo, puede convertirse rápidamente en el origen de una auténtica catástrofe doméstica, especialmente si la vivienda se encuentra vacía y no hay nadie para reaccionar a tiempo frente a una chispa inesperada.

Así lo ha advertido de manera tajante el popular perfil de seguridad ciudadana y emergencias Policía de Corazón a través de un vídeo viral en TikTok.

En esta plataforma, ha querido concienciar a sus seguidores sobre los riesgos reales e inmediatos de mantener estos pequeños aparatos de uso diario conectados a la red eléctrica sin supervisión visual.

"Si eres de los que deja el cargador enchufado cuando sales de casa, mira esto", arranca el experto en su publicación para captar la atención del espectador, antes de lanzar una advertencia sumamente directa sobre la velocidad a la que se propagan las llamas.

"Si produce un fallo y no hay nadie cerca para reaccionar, en cuestión de segundos puede pasar esto [muestra imágenes de un incendio]", alerta el experto.

El origen de estos devastadores siniestros suele estar directamente relacionado con el estado de conservación de los propios componentes electrónicos y su calidad de fabricación.

En muchas ocasiones, los consumidores optan por alternativas económicas no certificadas que carecen de los sistemas básicos de protección contra sobretensiones.

En este sentido, el experto señala claramente en su vídeo que "un cargador defectuoso, deteriorado o de mala calidad puede sobrecalentarse o sufrir un fallo eléctrico".

Al no estar presentes en el domicilio, resulta imposible cortar el suministro de corriente general de la vivienda o sofocar un conato de incendio en sus primeros instantes con un extintor o una manta ignífuga.

Por este motivo, el agente advierte que "las consecuencias pueden ser fatales", pudiendo terminar con una habitación entera calcinada o, en el peor de los casos, la pérdida total de la propiedad.

Tal y como recalca el propio creador de contenido en la descripción oficial de su publicación, no hace falta mucho tiempo de exposición al calor para que la situación se vuelva absolutamente incontrolable para los servicios de emergencia.

"Unos segundos pueden ser suficientes para que un pequeño fallo se convierta en un incendio", avisa.

Consumo fantasma y prevención básica

Además del riesgo inminente de cortocircuito, mantener estos periféricos conectados de forma permanente contribuye al conocido como consumo fantasma, encareciendo silenciosamente la factura de la luz a final de mes.

Para evitar llegar a situaciones extremas, los cuerpos de bomberos y expertos en seguridad electrónica recomiendan habitualmente no solo desenchufar los aparatos, sino también seguir una serie de pautas preventivas.

Cargador enchufado. EE

Entre ellas destacan evitar cargar los dispositivos encima de superficies altamente inflamables como camas, sofás o ropa, revisar periódicamente que el recubrimiento protector de los cables no esté pelado, y asegurarse de que el bloque del cargador cuente siempre con los sellos de seguridad oficiales.

La recomendación del experto es clara, directa y contundente para todos los usuarios: "Por eso, si no vas a utilizarlo, especialmente si vas a pasar horas fuera de casa, desenchúfalo".

Se trata de un minúsculo gesto preventivo que no cuesta ningún esfuerzo y que el experto resume a la perfección como el mejor seguro de hogar posible: "Son solo 5 segundos que pueden evitarte un problema muy grave".