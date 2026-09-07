Ya ha entrado en vigor: los ayuntamientos imponen multas de hasta 3.000 euros por encender la lavadora de noche

Poner la lavadora de madrugada para ahorrar en la factura de la luz puede terminar saliendo extremadamente caro.

Los ayuntamientos de toda España han comenzado a aplicar de forma estricta sus ordenanzas de convivencia ciudadana, imponiendo sanciones que alcanzan los 3.000 euros a aquellos propietarios que perturben el descanso nocturno de sus vecinos utilizando electrodomésticos ruidosos en horas de sueño.

Aunque no existe una prohibición explícita en la legislación estatal, los diferentes municipios regulan con precisión quirúrgica los decibelios permitidos y las franjas horarias destinadas al descanso a través de sus normativas de medio ambiente acústico.

Las diferencias de horarios y multas por ciudades

Las consecuencias económicas y las restricciones horarias varían drásticamente dependiendo de la localidad en la que se resida.

Barcelona cuenta con una de las regulaciones más rígidas del país. Prohíbe cualquier actividad doméstica molesta desde las 21:00 hasta las 08:00 horas. Las penalizaciones por infringir de forma grave o reiterada este veto pueden llegar a la cifra máxima de 3.000 euros.

En Madrid, el consistorio madrileño establece su franja de especial protección nocturna entre las 23:00 y las 07:00 horas, prohibiendo cualquier emisión de ruido que supere los umbrales tolerables para zonas residenciales.

Bilbao y Valencia activan el periodo de silencio obligatorio a las 22:00 y expira a las 08:00 horas del día siguiente. En ambas capitales, las conductas catalogadas como graves conllevan sanciones económicas que parten de un mínimo de 600 euros. Mientras, el descanso protegido en Sevilla da comienzo a las 23:00 horas.

Las multas más bajas para las infracciones leves en el ámbito doméstico se sitúan en torno a los 90 euros.

La razón técnica detrás de estas severas multas reside en que es físicamente imposible utilizar la lavadora de noche sin violar las ordenanzas municipales. Durante la franja nocturna, el límite sonoro permitido dentro de los dormitorios oscila estrictamente entre los 25 y los 30 decibelios.

En contraposición, una lavadora en pleno funcionamiento emite un promedio de 50 decibelios durante el lavado normal, un volumen que asciende rápidamente hasta situarse en una horquilla de entre 70 y 80 decibelios durante la fase de centrifugado.

Esta vibración mecánica y acústica se propaga con extrema facilidad a través de forjados y paredes, un fenómeno especialmente agudo en edificios de antigua construcción que carecen de un aislamiento adecuado.

Las multas más elevadas no se aplican de manera inmediata. Los ayuntamientos reservan las sanciones de mayor cuantía para escenarios de reincidencia o cuando el infractor desoye deliberadamente los avisos de los afectados y de la Policía Local una vez que los agentes han acudido al domicilio a realizar una sonometría oficial.

Más allá del perjuicio económico, las normativas locales contemplan otras consecuencias de obligado cumplimiento. El infractor puede ser forzado administrativamente a reubicar el aparato ruidoso dentro de su vivienda o a costear una inspección técnica obligatoria.

El dilema del ahorro en época estival

Durante el verano, la activación de las tarifas de discriminación horaria incentiva el uso de aparatos de madrugada. Sin embargo, la desesperación por la falta de sueño ha provocado ya altercados sociales de enorme gravedad, como una reciente pelea con armas blancas en Móstoles motivada por el ruido de una lavadora.

El origen de este conflicto se encuentra en el intento legítimo de las familias por amortiguar los costes de la energía. Los expertos recuerdan que, en la balanza legal, el derecho constitucional al descanso de los vecinos siempre prevalecerá sobre el beneficio económico individual.