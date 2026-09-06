Expertos en educación avisan: "Para un estudiante de Primaria, es mejor una tablet, pero para Secundaria, un portátil"

Con la vuelta al cole, millones de padres y tutores se están preguntando si es el momento de comprar un dispositivo electrónico para sus hijos; y especialmente, cuál es el más adecuado para mejorar y apoyar su educación.

La realidad es que las tablets y los ordenadores portátiles ya se han hecho un hueco en la educación, no sólo durante los periodos lectivos, sino también cuando el alumno vuelve a casa y necesita algo de ayuda para seguir estudiando.

Sin embargo, estos dispositivos no son exactamente iguales, y cada uno abre la puerta a una manera diferente de aprender; por eso, antes de simplemente comprar el que veamos más barato, es mejor primero comprender cómo se van a usar.

Para empezar, una tablet puede ser lo más recomendable para los alumnos de Primaria, y hay varios motivos para ello, empezando por su formato más portátil y fácil de llevar y por una interfaz más sencilla de usar con la pantalla táctil.

Las tablets suelen tener un peso de aproximadamente 500 gramos y un grosor de apenas unos milímetros , y aunque esto depende mucho del modelo y del tamaño de la pantalla, son definitivamente más ligeras que un ordenador portátil. Parece un detalle pequeño, pero es muy importante cuando el dispositivo va a ser transportado en una mochila junto con los libros de texto.

La pantalla táctil es el as en la manga de las tablets, ya que permiten usar todo tipo de apps de dibujo, escritura, anotaciones en documentos y más. Si lo compaginamos con un lápiz táctil, la experiencia no es muy diferente a la de escribir en un libro de notas físico o de anotar directamente en el libro de texto.

Escribir con un lápiz es importante porque, de esta manera, el niño puede continuar el desarrollo de la motricidad, permitiéndole enfocarse únicamente en esa actividad y sin distraerse, al mismo tiempo que ejercita el agarre y aprende a controlar la fuerza, precisión y presión, según explica la profesora de neuropsicología Audrey Van der Meer.

Al mismo tiempo, la pantalla táctil es más intuitiva y fácil de usar para alguien con pocos conocimientos informáticos, y de hecho, permite iniciarse en ese mundo de manera progresiva.

Ese también es el motivo por el que muchos centros educativos ya han adoptado las tablets en su metodología de enseñanza; en Colegio Tajamar, por ejemplo, hablan de cómo la adopción del iPad ha "incorporado dinamismo y es una herramienta intuitiva".

Por último, las tablets son más baratas que los ordenadores portátiles, y es posible encontrar modelos básicos entre los 300 y los 400 euros que cubrirán todas las necesidades.

Sin embargo, las tablets también tienen muchas limitaciones, que empiezan a notarse conforme el alumno crece y da el salto a Secundaria; en ese caso, un ordenador portátil puede ser mucho más recomendable.

Algunos portátiles tienen teclados completos como los de un PC de sobremesa Manuel Fernández Omicrono

Los portátiles tienen pantallas más grandes, de entre 13 y 15 pulgadas y un teclado físico que servirá como iniciación para que el menor aprenda mecanografía poco a poco. En el entorno laboral, los ordenadores siguen siendo los reyes, y aprender a usar uno a una edad temprana puede ser vital.

Los ordenadores también son más potentes y especialmente, ofrecen mayores posibilidades sin las restricciones de las plataformas móviles, al permitir la ejecución de programas más complejos y completos.

Por lo tanto, los ordenadores hoy en día son absolutamente necesarios para la investigación para trabajos del instituto, por su capacidad de manejar varios documentos y páginas web al mismo tiempo.

En su contra, los ordenadores portátiles son más caros, especialmente durante estos meses de crisis de componentes; pero sigue siendo posible encontrar modelos competentes a partir de los 700 euros que van a durar varios años.