Lidl desata la locura con su nuevo aire acondicionado por menos de 200 euros: se esperan colas kilométricas

Aunque el otoño ya se asoma en el horizonte, las temperaturas se niegan a dar una tregua en España. Con un calor inusualmente alto para esta época del año, muchos hogares buscan soluciones a la desesperada para refrescar sus casas.

A estas alturas del año, embarcarse en complejas instalaciones fijas carece de sentido, sin olvidar el riesgo latente de sufrir costosas multas por alterar la fachada del edificio sin los permisos comunitarios. Como respuesta inmediata, Lidl ha lanzado la solución definitiva en su catálogo: un aire acondicionado portátil económico que ya está causando furor.

Este innovador dispositivo destaca por su diseño compacto y su versatilidad al integrar una tecnología tres en uno. En un solo aparato muy manejable, el usuario dispone de refrigeración rápida, un ventilador convencional para mantener el aire en movimiento y un deshumidificador ideal para combatir la agobiante humedad que suele acompañar a las tormentas de final de verano.

Muy manejable

A pesar de que el climatizador supera los 20 kilos de peso, la cadena alemana ha diseñado una estructura sumamente ergonómica. Gracias a sus ruedas multidireccionales y a un asa de transporte integrada, es muy sencillo desplazar el aparato de una habitación a otra según se necesite a lo largo del día.

Su capacidad de refrigeración alcanza las 1.750 frigorías (7.000 BTU), una potencia perfecta para enfriar de forma eficiente estancias medianas de hasta 25 metros cuadrados, como dormitorios o salas de estar.

Su puesta en marcha no requiere ningún tipo de reforma en la vivienda gracias a un kit de ventana que expulsa el aire caliente al exterior de forma segura, un accesorio imprescindible para asegurar que el rendimiento térmico del aparato no caiga drásticamente.

El gran motivo por el que este modelo promete provocar colas físicas y virtuales es su precio de derribo: está a la venta por tan solo 199,99 euros. Esta oferta tan competitiva se encuentra disponible principalmente en la tienda online de Lidl, donde además, su clasificación de eficiencia energética de clase A garantiza un consumo eléctrico muy bajo, un factor indispensable para mantener el confort en el hogar sin temor a que la factura de la luz se dispare en este tramo final del verano.

Control inteligente

El dispositivo también destaca por su conectividad inalámbrica, que lo convierte en un aire acondicionado inteligente gestionable directamente desde el teléfono móvil a través de una aplicación. Esto permite programar el apagado automático con su temporizador nocturno o encenderlo de camino a casa tras la jornada laboral para asegurar una temperatura perfecta al llegar.

El mantenimiento es igual de sencillo, ya que cuenta con filtros de aire lavables y de fácil extracción que garantizan un flujo constante de aire limpio y saludable, libre de polvo. Sobre la mesa, invertir en esta máquina puede acarrear múltiples ventajas de cara al próximo año 2027. Y lo mejor, aunque suene paradójico, es su precio.