La UE cambia las normas: las compras online de productos pequeños en AliExpress tendrán un segundo impuesto

Comprar en plataformas de importación como AliExpress o Shein va a ser más caro que nunca en España y el resto de países de la Unión Europea, después de la aprobación de una nueva tasa.

Las compras directas a plataformas asiáticas y otros comercios de fuera de las fronteras comunitarias tendrán un nuevo marco fiscal a partir del 1 de noviembre, que afectará directamente al coste final de los productos.

El Consejo Europeo de la Unión Europea ha aprobado de manera definitiva una amplia reforma aduanera, diseñada para controlar el enorme flujo de pequeños paquetes que entran a diario en el mercado único europeo.

Hasta ahora, la venta de estos productos de tamaño reducido recibía un tratamiento simplificado en comparación con productos más grandes (que recibían una examinación más completa), lo que permitía a los consumidores esquivar ciertos costes como las tasas de tramitación.

Sin embargo, la acumulación de envíos pequeños ha llevado a las instituciones europeas a tomar medidas inmediatas, con el objetivo de proteger el comercio local y evitar la entrada de productos peligrosos o que no cumplan la legislación, según ha defendido la Comisión Europea.

Para los consumidores, el cambio más notable será la imposición de una nueva tasa de tramitación para pequeños paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea a partir del 1 de noviembre de 2026.

Este recargo será usado para cubrir los costes de supervisión y control aduanero que ahora recibirán estos paquetes enviados por plataformas online; sin embargo, por el momento no se ha establecido la cuantía exacta que se cobrará por cada paquete.

La Comisión Europea será la encargada de fijar esta tasa antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa.

AliExpress AliExpress

Hay que aclarar que esta nueva tasa no tiene nada que ver con la decisión que entró en vigor el pasado mes de julio que elimina la exención del arancel de aduanas para paquetes con un valor inferior a 150 euros.

Esta nueva tasa está basada en el tamaño del paquete y no en el precio del producto. Por supuesto, en la mayoría de los casos ambas cosas son lo mismo: los paquetes pequeños suelen ser los de menor coste, salvo excepciones con productos de lujo.

En la práctica, esto significa que en apenas unos meses los consumidores van a pagar dos nuevos impuestos en compras de importación: el arancel de aduanas para que el paquete de bajo coste entre en primer lugar en territorio europeo, y esta nueva tasa centrada en el tamaño del paquete en sí.

En el aspecto legal, las plataformas de venta online pasarán a ser consideradas formalmente como importadores de productos; esto significa que servicios como AliExpress, Temu o Shein tendrán que asumir la responsabilidad legal de gestionar las aduanas y pagar los impuestos correspondientes.

La nueva legislación contempla multas de hasta el 6% del valor anual de sus bienes importados para las compañías que no cumplan la nueva ley, además de la posibilidad de perder el derecho a importar productos en primer lugar e incluso restricciones de acceso a las plataformas online.

A cambio, las compañías que ofrezcan la mayor transparencia en sus envíos recibirán un tratamiento especial, con una simplificación de procedimientos y menores costes.

Se espera que el texto final sea aprobado por el Parlamento Europeo a finales de septiembre, con la entrada en vigor el próximo 1 de noviembre.