Es oficial: España obligará a las operadoras a subir la velocidad de Internet y bajar precios a partir de 2027

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, en una conferencia Europa Press

España ya se sitúa a la vanguardia europea en cobertura 5G y calidad de conectividad, pero el Gobierno prepara un cambio de calado para universalizar la banda ancha ultrarrápida.

El pasado mes de abril comenzaron de forma oficial los trámites de un nuevo Real Decreto destinado a actualizar el histórico Servicio Universal de Telecomunicaciones, cuya entrada en vigor está fijada para el próximo 1 de enero de 2027, coincidiendo con el fin del plan Conéctate 35.

Este instrumento público sufrirá la mayor transformación de su historia. Hasta el momento, este servicio de garantía se adjudicaba mediante concurso público a un único operador —primero Telefónica y posteriormente la satelital Hispasat— para ofrecer velocidades que apenas alcanzaban los 10 Mbps, una cifra obsoleta para las necesidades digitales actuales.

El gran giro del nuevo reglamento radica en su modelo de contratación. A partir de 2027, el Servicio Universal dejará de depender de un solo adjudicatario.

Los usuarios tendrán plena libertad para contratar esta conexión con cualquier operadora que preste servicios en su zona de residencia, lo que fomentará la competitividad y permitirá a los ciudadanos elegir su compañía favorita con cobertura local.

Para asegurar este derecho digital, el Ejecutivo obligará por ley a todas las compañías de telecomunicaciones del país a incluir esta tarifa regulada en su catálogo de productos.

El reglamento establecerá de forma obligatoria unos estándares de calidad mínimos que dejarán atrás las conexiones lentas de baja velocidad: una velocidad de descarga de 100 Mbps, 5 Mbps de subida y una latencia máxima garantizada de 690 milisegundos para asegurar una navegación fluida en cualquier rincón del territorio nacional.

Salto tecnológico

Esta mejora sin precedentes en la conectividad del país es posible gracias al despliegue masivo de la fibra óptica, la consolidación de la tecnología 5G y la expansión de las nuevas conexiones por satélite. En las zonas más aisladas del territorio nacional, la vía satelital será la única opción viable para cumplir con los estándares mínimos.

Para garantizar el acceso en estas regiones remotas sin cobertura tradicional, el Gobierno licitará el servicio a una o varias operadoras y financiará el coste mediante un fondo conjunto aportado por todas las compañías de telecomunicaciones que facturen más de 100 millones de euros anuales.

El objetivo prioritario de esta reforma es asegurar que la digitalización no deje a nadie atrás. Por ello, el nuevo Servicio Universal no solo protegerá a los usuarios particulares, sino que extenderá sus garantías a microempresas, pymes y organizaciones sin ánimo de lucro.

Para democratizar el acceso a la red de banda ancha, el Ministerio de Transformación Digital aplicará un descuento obligatorio del 25% en la tarifa para hogares con rentas bajas, una medida social diseñada para aliviar la factura de unos 800.000 hogares. La CNMC se encargará de supervisar de forma rigurosa que todas las operadoras apliquen correctamente esta bonificación sin imponer permanencias ni penalizaciones a los beneficiarios.

La nueva regulación también introduce importantes avances en materia de accesibilidad para personas con diversidad funcional. Las operadoras estarán obligadas por ley a ofrecer terminales adaptados a los usuarios que lo requieran, además de implantar de forma obligatoria el sistema de texto en tiempo real (RTT).

Esta herramienta de accesibilidad universal permite leer y escribir texto directamente en la pantalla del dispositivo durante el transcurso de una llamada convencional, facilitando la comunicación diaria de miles de personas con dificultades auditivas o del habla.