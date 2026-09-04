Llamar gratis desde las tiendas para atrasar que los niños reciban su primer móvil: la lección de España a Europa

En una época donde parece perdida la batalla entre tecnología y juventud, España ha dado un paso hacia delante en pos de recuperar su esencia. Tras varios años en los que cada vez es más habitual regalarle un dispositivo móvil a los más pequeños, varias comunidades como Navarra, Madrid y Cataluña han decidido innovar.

Esta tendencia se ha adoptado con una medida que pretende combatir el clásico "¿y si pasa algo?". Pero existe una diferencia entre que un menor pueda hacer una llamada y darle un dispositivo con acceso permanente a internet, redes sociales, plataformas de vídeo, juegos y aplicaciones diseñadas para mantener su atención durante horas.

Comunidades como Navarra, Madrid y Cataluña están ofreciendo opciones para resolver precisamente esa necesidad. La fórmula es deliberadamente sencilla: si un niño necesita llamar a casa, entra en un comercio adherido y utiliza su teléfono, sin preguntas y sin necesidad de tener móvil propio.

Esto ofrecen

En Navarra, alrededor de 260 establecimientos participan en una iniciativa que permite a los menores utilizar gratuitamente el teléfono de un comercio si necesitan contactar con su familia. Sin ningún requerimiento ni coste. En Cataluña también se ha creado una red de establecimientos identificados como espacios de confianza, mientras que municipios como Boadilla del Monte han impulsado medidas similares.

España le muestra así a Europa una gran alternativa en la lucha por un tema de relevante peso. Los padres pueden estar tranquilos porque no pierden la comunicación con sus hijos y estos evitan adquirir un smartphone a una temprana edad.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la edad media en la que los niños reciben su primer teléfono móvil se sitúa en los 11 años. Un indicativo de que la digitalización es un tema evidente en el mundo actual. La Generalitat incide en la seguridad y el acompañamiento. En Navarra, el Gobierno foral prioriza proteger al menor. No obstante, ambos convergen en el mismo punto: la entrega temprana del smartphone es un error pedagógico y un riesgo para la salud mental.

La realidad es que los niños viven en una burbuja que los aísla a nivel social. Las tareas cotidianas se convierten en, como resolver sus tareas con inteligencia artificial y no con clases particulares o quedar a través de una aplicación y no tocando la puerta de su amigo.

Pese a sus limitaciones, estas iniciativas están ganando fuerza. En Cataluña, 45 asociaciones de comerciantes ya han confirmado su participación y se han solicitado cerca de 5.000 adhesivos para identificar los establecimientos adheridos. En Navarra, la asociación Almna también ha conseguido sumar nuevos apoyos a una propuesta que cada vez despierta más interés.

El primer paso es entender esta iniciativa como una red de contactos. Para que expandir la voz surja efecto, lo más útil sería que sean los propios padres los que ejecuten la acción. Si se ponen de acuerdo, y si un grupo de amigos ve que sus padres no les dan el móvil a todos hasta cierta edad. La efectividad depende del propio receptor, porque de lo contrario, esta medida puede no cumplir el objetivo.