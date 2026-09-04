Uno de los empresarios más ricos de España construirá un aeródromo privado en su finca en los Montes de Toledo

Manuel Lao Hernández, una de las mayores fortunas de España, ha iniciado los trámites oficiales para construir un aeródromo privado de primer nivel en su finca Dehesa de El Molinillo, en la comarca de los Montes de Toledo.

La infraestructura, gestionada por Nortia Agricultural (división de Nortia Capital), está diseñada específicamente para permitir la operación de reactores ejecutivos de largo alcance.

El objetivo estratégico es crear un puente logístico directo para facilitar el acceso de clientes internacionales a sus productos agrícolas ecológicos de alta gama, entre los que destaca su aceite de oliva virgen extra, galardonado como el mejor del mundo.

El plan se encuentra en fase de información pública por parte de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha para su correspondiente estudio de impacto ambiental.

A diferencia de las pistas recreativas convencionales para aviación ligera, este proyecto destaca por su ambición técnica y sus capacidades transoceánicas. La pista principal tendrá unas dimensiones de 1.900 metros de longitud por 30 metros de anchura.

En ingeniería aeronáutica, estas proporciones son clave pues permiten operar a máximo peso aeronaves de la talla del Gulfstream G650, un jet privado de largo alcance valorado en unos 70 millones de euros que requiere aproximadamente 1.800 metros de pista para despegar a plena carga.

Con este diseño, el aeródromo de la finca podrá recibir vuelos directos desde hubs globales como Nueva York o Dubái sin necesidad de realizar escalas técnicas ni depender de aeropuertos comerciales secundarios .

Avión Gulfstream iStock

Para dar soporte a esta exclusiva operativa, el proyecto contempla una infraestructura de servicios completamente autónoma y equipada con tecnología de vanguardia.

El complejo logístico contará con una plataforma de estacionamiento con capacidad para acoger de manera simultánea hasta tres aeronaves.

Contará también con una estructura de 1.600 metros cuadrados de superficie y 11 metros de altura, diseñada para el resguardo de aeronaves y la realización de labores de mantenimiento y protección meteorológica.

El recinto dispondrá de un área de bienvenida para pasajeros, aparcamiento para ocho vehículos asegurándose así una transición fluida entre los vuelos y la estancia en la Dehesa.

Manuel Lao ha diversificado su patrimonio hacia negocios estratégicos de alto nivel. La Dehesa de El Molinillo representa la fusión entre la tecnología aeronáutica de última generación y la tradición agrícola premium.

La infraestructura busca eliminar la dependencia de aeropuertos secundarios y optimizar los desplazamientos de delegaciones comerciales de alto poder adquisitivo directamente hasta el lugar de producción.