Ronald Rondón, técnico: "El truco para saber si la comida del congelador es segura es poner una moneda en un vaso"

Si hemos vuelto de vacaciones, dejando comida en el congelador, puede que tengamos una duda difícil de responder: ¿Se ha ido la luz mientras no estábamos? Nuestra salud puede estar en juego si nos equivocamos.

El motivo es que si un congelador se mantiene apagado durante varias horas, es muy posible que la cadena de frío se haya roto, y se haya producido la formación de bacterias, además de reducir la vida útil de la comida que hayamos almacenado.

Podemos pensar que, si la luz ha vuelto y los alimentos se han vuelto a congelar, son seguros; pero no es así, porque las bacterias son capaces de sobrevivir el proceso de congelación a las temperaturas a las que funciona un aparato casero.

Para evitar consumir alimentos en mal estado por un apagón, Ronald Rondón, técnico especializado en Hermanos Pérez, ha compartido un método casero tan sencillo como poner una moneda en el congelador.

Lo único que tenemos que hacer es coger un vaso transparente, no hace falta que sea muy grande, llenarlo de agua y congelarlo; otra opción más rápida es simplemente meter cubitos de hielo en el vaso.

A continuación, ponemos una moneda encima del hielo, vale de cualquier tipo como una moneda de céntimos, y volvemos a meter el vaso en el congelador.

Cuando volvamos de estar varios días fuera de casa, lo primero que debemos hacer es comprobar el estado del vaso y la moneda para saber si se ha ido la luz en nuestra ausencia.

"Si realmente ha habido un apagón o algo y no nos hemos dado cuenta, y vemos que la moneda está aquí debajo, ten por seguro de que esa comida se ha descongelado y se ha vuelto a congelar", advierte Rondón.

Básicamente, este truco nos va a decir si en algún momento el interior del congelador ha alcanzado temperaturas lo suficientemente elevadas como para que el hielo del vaso se descongele.

Si es el caso, el agua se derrite y la moneda terminará en el fondo del vaso; si el congelador entonces se vuelve a encender, la moneda terminará atrapada dentro del hielo.

Eso también significa que todos los alimentos que hemos guardado en el mismo congelador han sufrido lo mismo: se han descongelado y luego se han vuelto a congelar cuando la temperatura ha vuelto a la normalidad.

Ni que decir tiene que, en ese caso, no deberíamos comer los alimentos que se han vuelto a congelar, porque tenemos la seguridad de que la cadena de frío se ha roto y la comida se ha convertido en el objetivo de las bacterias.

No hace falta que sea por un corte de luz; hay otros motivos por los que nuestro congelador puede dejar de enfriar de manera puntual. Uno de los más habituales es la acumulación de escarcha en las paredes o los conductos, en cuyo caso deberíamos asegurarnos de quitarla.

También puede deberse al deterioro de las gomas de sellado de la puerta; si pierden elasticidad o acumulan suciedad, pueden dejar entrar aire caliente y forzar al compresor hasta el punto de que deje de ser eficiente.