Los expertos en eficiencia energética avisan: "Abrir continuamente la puerta del horno aumenta tu factura"

Cocinar en casa es una rutina diaria, pero ciertos hábitos que consideramos inofensivos están impactando directamente en el consumo eléctrico. Uno de los más comunes y perjudiciales para la economía doméstica se produce al hornear.

Los expertos de Haier advierten en un comunicado que abrir repetidamente la puerta del horno para comprobar el estado de una receta provoca una pérdida drástica del calor acumulado en su interior.

Cada vez que se realiza esta acción, el electrodoméstico debe trabajar a máxima potencia para recuperar la temperatura térmica idónea, disparando así de manera silenciosa la factura de la luz.

Este sobreesfuerzo energético es comparable a dejar una ventana abierta con la calefacción a pleno rendimiento. Para evitar este derroche constante, la recomendación principal es confiar en la luz interior y en el temporizador.

Asimismo, abusar del precalentamiento prolongado supone otro gasto innecesario que suele pasar desapercibido.

Gracias a las nuevas tecnologías de cocción, hoy es posible preparar los alimentos sin necesidad de precalentar la cavidad, reduciendo drásticamente los tiempos de espera.

Además, el uso de aplicaciones móviles para el hogar inteligente permite realizar un seguimiento remoto del horneado, controlando cada preparación con total precisión y eliminando por completo la tentación de abrir la puerta.

Un horno Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Más allá de la cocina al horno, los expertos de Haier señalan otros errores cotidianos que penalizan la eficiencia energética del hogar y que tienen fácil solución si se combinan buenos hábitos con tecnología. Un claro ejemplo es el sobreesfuerzo al que sometemos al frigorífico.

Al ser un equipo que funciona ininterrumpidamente, cualquier mínima alteración cuenta. Abrir la puerta principal sin una idea clara de lo que se busca, introducir alimentos calientes o situarlo junto a fuentes de calor obliga al compresor a trabajar el doble. Para contrarrestarlo, disponer de diseños que ofrezcan zonas de acceso independiente ayuda a minimizar notablemente estas fugas térmicas.

En el ámbito del cuidado de la ropa y la vajilla, utilizar lavadoras y lavavajillas a media carga por pura comodidad supone desperdiciar un volumen importante de agua y electricidad. La alternativa más eficaz pasa por agrupar lavados o aprovechar sensores inteligentes capaces de detectar el nivel de suciedad y la carga real, ajustando el consumo automáticamente en lugar de recurrir a programas intensivos.

Para potenciar este ahorro, es vital no desaprovechar la conectividad. Las aplicaciones móviles permiten planificar el uso de los aparatos durante las franjas horarias con tarifas más económicas y activar funciones proactivas, como preparar la temperatura del refrigerador justo antes de guardar la compra semanal.

Finalmente, la falta de cuidado es otra fuga invisible de dinero. Un mantenimiento deficiente, como un filtro obstruido o una goma deteriorada, obliga a las máquinas a consumir energía extra para funcionar bien.

Aprovechar las alertas preventivas enviadas al móvil para realizar labores de limpieza básicas resulta fundamental para alargar la vida útil del equipamiento.

Ahorrar energía no exige renunciar al confort diario, sino corregir pequeños gestos y dejar que el entorno conectado adapte su rendimiento a las verdaderas necesidades de la casa.