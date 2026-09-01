Los expertos coinciden: "Es posible ahorrar entre 20 y 60 euros al mes en la factura de la luz instalando placas solares"

El autoconsumo se ha convertido en una de las grandes bazas, especialmente durante estos meses en los que la factura media de la luz se ha disparado; las familias que fueron previsoras e instalaron paneles solares ahora están ahorrando más que nunca.

Sin embargo, aún queda mucha gente que puede instalar placas solares en su hogar y no lo hace porque no está segura de si la inversión necesaria va a merecer la pena, especialmente en viviendas pequeñas con pocos miembros en la familia.

Pero los expertos en energía solar fotovoltaica lo tienen claro: no solo vamos a recuperar la inversión, sino que desde el primer mes vamos a notar la diferencia en la factura final de la luz, especialmente en España.

Como detallan en HolaLuz, en un hogar de 90 metros cuadrados en el que vive una pareja y tiene un consumo anual de 3.000 kWh, una instalación de entre 7 y 9 paneles solares supone un ahorro aproximado del 45% en la factura eléctrica.

En la práctica, una familia que antes pagaba 100 euros al mes en electricidad puede ahorrar entre 20 y 60 euros al mes en la factura de la luz instalando placas solares.

Por supuesto, esa horquilla varía dependiendo de factores como el consumo de la familia, la orientación del tejado y lo que estamos pagando a nuestra compañía suministradora por la luz en primer lugar.

Como explica Javier Domínguez, Director Técnico de Cambio Energético, "no voy a ahorrar lo mismo si pago la electricidad a mi comercializadora a 10 céntimos que si lo pago a 30 céntimos. Lógicamente, el ahorro va a ser diferente".

Sin embargo, en casos prácticos esto se traduce en un descuento acumulado que oscila habitualmente entre los 400 y los 700 euros al año, aunque no es posible sin que pongamos algo de nuestra parte.

Y es que es importante cambiar nuestras costumbres para meter la mayor cantidad de consumo posible dentro del horario fotovoltaico, es decir, en las horas en las que hace sol.

Podemos adaptar el uso de los electrodomésticos con mayor demanda energética, como la lavadora, el lavavajillas o la secadora, a la franja central del día para usar la energía solar y no depender de la red eléctrica.

Por ese motivo, la instalación de baterías puede ser vital para realmente aprovechar el potencial de las placas solares. En Fischer Shop explican que, si lo hacemos muy bien, y ajustamos el consumo a las horas centrales, podemos cubrir la demanda hasta el 50% en instalaciones sin baterías.

En cambio, en una instalación con baterías, es posible cubrir hasta el 90% de la demanda, aunque esto depende de la capacidad de las baterías.

La regulación actual también contempla que la energía generada que no se utiliza en el hogar se inyecte automáticamente a la red, y la compañía comercializadora automáticamente nos descuente el aporte en nuestra factura del mes.