Ronald Rondón, técnico: "Para una lavadora, 8 kilos sería lo ideal, es lo más vendido y recomendado"

Un refrán muy popular que se puede aplicar a los consumidores españoles a la hora de comprar cualquier producto es "Burro grande, ande o no ande", y ese es un error que es muy fácil de cometer con los electrodomésticos.

Por ejemplo, cada vez son más populares las lavadoras de alta capacidad de carga, de entre 10 y 12 kilogramos, por muchos motivos; podemos pensar que de esa manera vamos a ahorrar si vamos a ponerla menos, o que por ser más grande va a consumir menos con coladas pequeñas.

Aunque es cierto que algunas de estas creencias tienen base científica, en la práctica un tambor más grande no siempre va a ser lo mejor para todos los hogares y para todas las familias, especialmente si tienen un presupuesto ajustado.

Los expertos están de acuerdo en que la elección de la capacidad de la lavadora siempre debe depender de las necesidades reales que vamos a tener, y no en base a supuestas situaciones hipotéticas que puede que no cumplamos nunca.

De hecho, comprar un modelo por encima de lo necesario puede ser contraproducente porque vamos a terminar usándolo de manera ineficiente, con un impacto directo en la factura eléctrica y la durabilidad del electrodoméstico.

En la práctica, las dimensiones intermedias ofrecen la mejor experiencia de uso para la mayoría de los perfiles de usuario. Como explica Ronald Rondón, técnico de Hermanos Pérez, en un vídeo en redes sociales, "para una lavadora, 8 kilos sería lo ideal", afirmando que no solo es lo más vendido, también es lo más recomendado por las tiendas.

Esta cifra de 8 kg de capacidad se combina con una velocidad de centrifugado de 1.400 revoluciones por minuto, el equilibrio perfecto para la mayoría de los casos en una familia española de entre 3 y 4 integrantes.

Eso no significa que los modelos de 10 kg no tengan sus ventajas. La gran capacidad que tienen permite lavar grandes cantidades de ropa y prendas que ocupan mucho tamaño como edredones o mantas sin necesidad de hacer varias coladas.

Como explican en la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), una lavadora de 10 kg, "Si se utiliza correctamente y con la carga adecuada, puede resultar más eficiente en consumo de agua y energía".

Sin embargo, los mismos expertos también advierten que los modelos de lavadora de 10 kg suelen tener consumos de agua y electricidad más altos en comparación con los modelos más pequeños.

El etiquetado energético europeo utiliza programas de ensayo estandarizados basados en cargas completas o parciales predeterminadas. Cuando un usuario introduce únicamente 3 o 4 kilogramos de ropa en un tambor preparado para 10, la eficiencia por kilogramo de ropa se reduce sensiblemente.

El agua precisa de más energía para ser calentada porque se distribuye por una superficie mayor, y el tiempo de ciclo puede alargarse para equilibrar la carga durante el centrifugado. Así que es importante saber si vamos a aprovechar el espacio adicional.

Si no lo hacemos, en un intento de ahorrar reduciendo la cantidad de lavados, en la práctica podemos aumentar las facturas de la luz y el agua a largo plazo. Todo depende de la manera en la que la vayamos a usar.

Porque no es menos cierto que muchas lavadoras son de carga variable, es decir, que ajustan la cantidad de agua y el programa que van a usar dependiendo de lo que los sensores integrados les dicen sobre la carga.

Estos modelos pueden ajustar automáticamente la duración del ciclo, el consumo de agua y la velocidad del centrifugado para gastar lo mínimo posible incluso si no cargamos el tambor como es debido.

Sin embargo, estas funciones suelen aumentar el precio de la lavadora, a lo que hay que sumar que los modelos de 10 kg son naturalmente más caros que los de 8 kg.