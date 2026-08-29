Oficial: tirar el agua del aire acondicionado a la calle puede suponer multas de 750 €, pero se puede usar en plantas

Una visión muy común durante estos meses de verano en las calles españolas son las goteras provenientes de equipos de aire acondicionado mal instalados, que evitan dar un paso vital para recoger ese agua como obliga la ley.

Las normativas municipales son claras en prohibir que el agua del aire acondicionado se tire directamente a la calle, y aunque en la práctica mucha gente lo siga haciendo, dependiendo de la localidad esto puede conllevar una multa de hasta 750 euros.

Hay que aclarar que eso no significa que un policía pueda multarnos con esa cantidad solo por 'pillarnos' de esta manera. Las infracciones leves en la mayoría de los municipios rondan entre los 90 y los 100 euros. Sólo en casos de reincidencia y en los que el agua vertida sea un peligro o una gran molestia y el propietario no haga nada se contemplan multas más elevadas.

La solución que adopta la mayoría de la gente es meter el tubo por el que sale el agua en una garrafa o botella de plástico vacía; sin embargo, no podemos relajarnos solo por hacer lo mínimo, ya que tarde o temprano ese recipiente se va a llenar y la situación va a ser exactamente la misma, o incluso peor si todo el agua se derrama.

Por eso, cada vez más usuarios están buscando alternativas y métodos para usar el agua generada por el aire acondicionado, pero entonces muchos se dan cuenta de que no saben si es segura o si está repleta de químicos tóxicos.

Para saber eso, primero hay que comprender que el agua que sale del aire acondicionado no es más que el fruto de la condensación que se produce en el interior del dispositivo cuando el compresor enfría el aire.

Ese es el motivo por el que el aire acondicionado reduce la humedad del ambiente, ya que coge el agua que está dispersa por el aire y la condensa como resultado de enfriarlo; aunque esa no es su función principal, muchos sistemas tienen un modo de deshumidificador que se centra en eso.

Eso significa que el agua que sale del aire acondicionado es relativamente segura, ya que no proviene de ninguna reacción química sino directamente del ambiente y por lo tanto, no contiene mucho más que agua pura.

Como explican en Mitsubishi Electric, el resultado es agua destilada de baja mineralización, y eso significa que en ningún caso es potable y no deberíamos usarla para beber o para dársela a nuestras mascotas, ya que no ha sido limpiada con cloro y puede contener polvo, bacterias, hongos y otros residuos, y no contiene minerales esenciales.

Sin embargo, eso es precisamente lo que hace este líquido ideal para todo tipo de tareas en las que la falta de presencia de cal y cloro puede ser un aspecto positivo. Como por ejemplo, regar las plantas.

A nuestras plantas no les va a pasar nada por que las reguemos con agua del aire acondicionado. Sin embargo, siempre debemos usarla como complemento y no como la única fuente de agua para las macetas.

Como hemos dicho, este agua no contiene minerales ni elementos esenciales como el nitrógeno, fósforo o potasio que son usados por las plantas; solo les va a dar humedad, lo cual es bueno, pero no suficiente.

Por lo tanto, lo recomendable es usar el agua que sale del aire acondicionado para regar plantas que requieran agua blanda o sin cal, pero siempre compaginándola con agua normal y corriente. Otra opción es enriquecer el agua con abonos líquidos para aportar esos minerales esenciales.