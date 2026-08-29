Los expertos en eficiencia energética avisan: "Utilizar la lavadora a media carga aumenta tu factura de luz"

Poner una lavadora con el tambor medio vacío para tener lista tu prenda favorita puede parecer un gesto inocente, pero es una trampa directa para tu bolsillo.

Al no aprovechar toda la capacidad del electrodoméstico, estamos consumiendo prácticamente la misma cantidad de agua y energía eléctrica que en un ciclo completo.

Esta comodidad rutinaria encarece la factura a final de mes sin que apenas nos demos cuenta. Pero, sorprendentemente, este no es el único mal hábito que sabotea nuestra economía doméstica a diario.

Con el objetivo de ayudar a los consumidores a frenar este derroche energético, los especialistas de la compañía Haier han analizado las rutinas en los hogares.

Han identificado los cinco errores más habituales que disparan el consumo y demuestran cómo, apoyándonos en la tecnología actual, podemos revertirlos sin renunciar a nuestro confort.

Lavar a medias o recurrir por defecto a ciclos intensivos "por si acaso" es una costumbre que debemos desterrar (algo que también aplica al lavavajillas).

La solución hoy en día pasa por aprovechar la tecnología. Soluciones avanzadas de marcas incorporan sistemas inteligentes y tambores independientes capaces de detectar el peso de la colada o el nivel de suciedad.

Una de las nuevas lavadoras de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Así, el electrodoméstico ajusta de forma automática el consumo y el tiempo, gastando solo lo que la ropa realmente necesita y evitando que pongas lavadoras ineficientes.

Por otro lado, y a diferencia del resto de aparatos, la nevera trabaja 24 horas al día. Abrir la puerta constantemente por aburrimiento o colocarla cerca de una fuente de calor obliga a su motor a realizar un sobreesfuerzo continuo.

Los expertos recomiendan optar por diseños eficientes con cajones de acceso directo, lo que reduce la pérdida de frío y puede disminuir el consumo hasta un 30 %.

Por su parte, encender el horno mucho antes de meter la comida o abrir la puerta varias veces para comprobar la receta equivale a poner la calefacción con la ventana abierta.

Las nuevas tecnologías de cocción ya permiten hornear sin necesidad de precalentamiento previo, ahorrando energía y reduciendo los tiempos de espera a máxima potencia.

Tener aparatos modernos y usarlos de forma tradicional es tirar el dinero. Aplicaciones móviles centralizan el control del hogar y permiten, por ejemplo, identificar las franjas horarias más económicas de tu tarifa eléctrica para programar tus lavados desde el móvil.

Finalmente, el mal gasto no siempre viene del uso. Un filtro saturado o una junta desgastada suponen cargas añadidas que fuerzan al aparato a esforzarse el doble.

Mantener los equipos al día prolonga su vida útil y frena de raíz el consumo fantasma en tu factura.