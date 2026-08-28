Jaime Pla, ingeniero y experto en ahorro: "Si dejas la cafetera de cápsulas conectada todo el día, estás perdiendo dinero"

¿Cuántas veces te preparas un café por la mañana y olvidas apagar la máquina hasta el día siguiente? Este pequeño despiste, tan habitual en miles de hogares, tiene un impacto silencioso en tu factura de la luz.

Un reciente vídeo de TikTok publicado por la cuenta de la operadora SUOP ha arrojado luz sobre lo que cuesta tener encendida todo el día la cafetera de cápsulas.

El protagonista de este contenido es Jaime Pla, un ingeniero industrial que ha decidido desmitificar y calcular al céntimo el consumo de uno de los aparatos más populares e indispensables de nuestras cocinas.

El verdadero coste del "modo reposo"

El experto arranca su intervención en la plataforma lanzando un gancho directo al bolsillo del espectador advirtiendo sobre este gasto oculto.

Tal y como explica al inicio del vídeo: "Si dejas la cafetera encendida todo el día, ¿sabes cuánto dinero estás perdiendo? Pues he estado echando cuentas y te cuento".

A partir de ese momento, Pla desgrana de forma muy didáctica las matemáticas detrás de nuestro café diario, diferenciando claramente entre el uso activo de la máquina y el temido modo reposo, también conocido como standby.

Para entender el gasto total, el ingeniero desglosa las cifras detallando cada aspecto del proceso. En primer lugar, aclara que "una cafetera de cápsulas en modo reposo consume unos 0,001 kilovatios hora por hora".

@suopmobile Este dato no te lo esperas, ¿sábes cuánto te cuesta dejar la cafetera enchufada? ♬ sonido original - suopmobile

De este modo, si mantenemos este mal hábito de forma ininterrumpida las 24 horas durante los 365 días del año, añade: "Si le añadimos el consumo en reposo, 0,001 por 24, por 365 serían 8,76 kilovatios hora al año".

Por otro lado, advierte que, "cada vez que preparas un café, el consumo aumenta a 0,1 kilovatios hora por hora".

Siguiendo con la explicación, Pla realiza un cálculo muy cercano a la rutina habitual de cualquier ciudadano: "Si te haces dos cafés al día durante un año... 0,1 por 2 por 365 son 73 kilovatios hora al año", detalla sobre el consumo exclusivamente durante el proceso de preparación de la bebida.

La factura final a final de año

Llegados a este punto, solo falta ponerle precio a esa energía consumida sumando ambos conceptos.

Como detalla el experto en su conclusión matemática: "Si el precio de la luz está en unos 16 céntimos... 8,76 más 73 por 0,16... serían 13 euros al año".

El ingeniero cierra el vídeo invitando a su audiencia a la reflexión sobre este gasto silencioso con una interpelación muy directa: "¿Te imaginabas que iba a ser más? ¿O te ha sorprendido la respuesta?".

Se trata de un recordatorio brillante y efectivo de que, en cuestión de eficiencia energética, apagar ese pequeño botón iluminado siempre es el primer paso hacia un ahorro real y constante.