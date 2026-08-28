Andrés, inversor: "Técnicamente poner placas solares se puede considerar inversión, porque se obtiene un retorno"

Instalar placas solares en casa se ha convertido en una de las decisiones económicas más comentadas por los propietarios españoles. Muchos las presentan como una inversión con retorno garantizado, pero la realidad es algo más matizada.

Un experto en finanzas ha querido poner claridad sobre este debate. Según explica, técnicamente sí puede considerarse una inversión, aunque con matices importantes que conviene entender antes de firmar cualquier presupuesto.

La clave está en el tipo de flujo que generan las placas. A diferencia de una acción o un depósito, que devuelven dinero en euros, los paneles solares devuelven energía.

Esa energía no se cobra directamente, pero sí evita un gasto. Es decir, el propietario deja de pagar a la compañía eléctrica una cantidad que antes sí desembolsaba cada mes. Como indica el experto, las placas son técnicamente una inversión "porque te paga flujos. Los flujos que te paga son en energía, no en euros, pero al final no hace otra cosa que ahorrarte euros".

Ese ahorro mensual es, en la práctica, el rendimiento de la inversión. Cuanto mayor sea la factura eléctrica original, mayor será el beneficio percibido de tener placas instaladas en el tejado.

Para calcular si merece la pena, Andrés propone un método sencillo. Hay que comparar el coste total de la instalación con el ahorro anual que genera en la factura de la luz.

Si, por ejemplo, las placas cuestan una cantidad que se recupera en ahorro energético a lo largo de diez años, el cálculo es directo. Eso equivaldría, según explica, a haber obtenido un retorno anual aproximado del 10% sobre lo invertido.

Pero aquí aparece un matiz que muchos vendedores de placas solares no explican con la misma claridad. Ese retorno solo es real si los paneles conservan algo de valor al final del periodo de amortización.

Si las placas se estropean o quedan inservibles justo cuando se cumple ese plazo, la cuenta cambia por completo. En ese caso, el dinero ahorrado durante esos años no ha sido beneficio, sino simplemente la recuperación del coste del equipo que ya no sirve para nada.

No obstante, actualmente las instalaciones solares están pensadas para durar más de 20 años, con lo que el retorno está asegurado. Además, al ser una pregunta rápida, no se ha ahondado en otras ventajas, como el ahorro que puede suponer en el IBI de la vivienda donde se instale, que puede ir del 25 al 50% durante varios años.

Esto obliga a mirar más allá del ahorro mensual en la factura eléctrica. La vida útil real de los paneles, su degradación progresiva y el coste de mantenimiento o sustitución son variables que también deben entrar en la ecuación.

La mayoría de fabricantes garantizan una producción eficiente durante mucho tiempo. Sin embargo, factores como la instalación, el clima o el mantenimiento pueden acelerar o retrasar ese deterioro.

Por eso, antes de decidir, conviene pedir varios presupuestos y comparar la vida útil estimada frente al precio. No es lo mismo pagar una instalación económica con componentes de baja calidad que invertir algo más en paneles de mayor durabilidad.

También influye el consumo eléctrico de cada hogar. Una vivienda que gasta mucha electricidad durante el día, cuando hay sol, amortizará las placas mucho antes que una casa vacía en horario laboral. Y si en esa casa hay un coche eléctrico que usa las placas para cargarse, el ahorro es mayor aún.

La decisión, por tanto, no debería tomarse solo mirando el ahorro inicial prometido por el instalador. Hace falta comparar coste, vida útil, consumo real del hogar y posibles ayudas para saber si de verdad compensa dar el paso.