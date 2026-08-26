Ronald Rondón, técnico: "Siempre recomendamos microondas con grill para no gastar tanta electricidad"

El microondas se ha convertido en un elemento imprescindible en la cocina, pero a la hora de comprar uno, mucha gente aún no tiene claro si debería comprarlo con grill, o si es mejor ahorrar en una versión más básica.

Es comprensible tener esa duda. No en vano, dependiendo de la marca y de la gama, la diferencia de precio entre un microondas sin grill y uno con grill puede rondar entre los 30 y los 70 euros, un dinero que nos vendría muy bien para gastarlo en otras cosas de la cocina.

Por eso, mucha gente opta por el modelo más básico, especialmente si ya tiene un horno en la cocina, para dividir las funciones entre los dos dispositivos; sin embargo, los expertos advierten que ese puede ser un error a largo plazo.

Y es que estamos haciendo la comparación equivocada; no es una cuestión de enfrentar un microondas con grill con uno simple, sino comparar la función de grill con un horno convencional. Y entonces nos daremos cuenta de que podemos ahorrar mucho.

En palabras de Ronald Rondón, técnico de la tienda de electrodomésticos Hermanos Pérez, "Nosotros siempre recomendamos un microondas con grill, ya que a la hora de hacer unos macarrones con queso y gratinarlos, o una pizza, no tenemos la necesidad de abrir el horno y gastar tanta electricidad".

Un horno siempre va a consumir mucha más electricidad que un microondas, por el simple hecho de que su espacio interior es más grande y por lo tanto, tiene que calentar más volumen de aire hasta alcanzar la temperatura de cocinado, lo que se conoce como el precalentado.

Los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, soportan esta idea, revelando que el uso del microondas frente al horno convencional permite ahorrar entre un 60% y un 70% de energía.

Los microondas con grill permiten ahorrar y son más polivalentes Samsung Omicrono

Esta diferencia se debe tanto a la menor potencia usada por el microondas como a la rapidez del cocinado, ya que no requiere de precalentamiento y concentra el calor de forma directa sobre los alimentos.

En otras palabras, la versatilidad de contar con grill en el microondas compensa con creces el sobreprecio que vamos a pagar por un modelo competente que sea capaz de cubrir las funciones de un horno.

Esto es especialmente cierto si vamos a cocinar platos pequeños, para una o dos personas; si vamos a cocinar para toda la familia, la mayor capacidad del horno siempre va a ganar, pero para un simple plato, el microondas es más que suficiente.

Como explica Rondón, "Simplemente ponemos el modo grill, lo ponemos en el microondas, y en 6-7 minutos pues ya tenemos gratinada la comida que nos estamos preparando", "gastamos mucho menos en el microondas que en el horno".

Además del ahorro energético, el microondas con grill tiene otras ventajas, especialmente en su polivalencia. En un único aparato podemos cocinar, dorar, asar y gratinar, obteniendo texturas crujientes que normalmente no son posibles en el microondas.

Por supuesto, el microondas básico sigue teniendo su hueco en el mercado, por su simplicidad (hace una cosa y la hace bien) y su precio reducido, algo especialmente importante si tenemos un presupuesto ajustado o si lo vamos a comprar para una segunda casa solo para emergencias.

En definitiva, si solo queremos calentar y descongelar alimentos, el microondas básico es suficiente, pero para quienes cocinen con frecuencia y busquen una mayor eficiencia, la versión con grill es la más rentable pese a costar más.