Bill Gates: "La era de la IA será uno de los periodos más turbulentos de la historia de la humanidad y no estamos listos"

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha lanzado una de las advertencias más severas sobre el impacto inminente de la inteligencia artificial (IA).

A través de una profunda reflexión en su blog personal Gates Notes, el magnate alerta de que el mundo se asoma a una transformación radical para la que las instituciones globales están fallando en su preparación.

Su mensaje es inequívoco: el desarrollo de esta tecnología provocará una disrupción económica y social sin precedentes.

"La transición a esta nueva era de la IA será uno de los periodos más turbulentos de la historia de la humanidad", advierte Gates, dejando claro que no contamos con un plan de contención para amortiguar el golpe. "No nos estamos preparando", apunta el magnate.

Para entender la magnitud de esta turbulencia, Gates subraya que debemos dejar de comparar la inteligencia artificial con revoluciones tecnológicas pasadas. La gran diferencia radica en el alcance de sus capacidades frente al cerebro del hombre.

"Por primera vez, la IA puede reemplazar e incluso superar la cognición humana", señala en su escrito. La tecnología ya no se limitará a aliviar el trabajo físico, sino que irrumpirá con una velocidad asombrosa en sectores que hasta ahora requerían razonamiento puro.

Ante esto, Gates confiesa su preocupación: "Creo que necesitamos tiempo para prepararnos para la convulsión social, política y económica que estamos a punto de entrar".

Bill Gates. GettyImages.

La constatación de que no estamos listos se hace evidente en el mercado laboral, donde el empresario visualiza un periodo de extrema agitación. Los empleos de cuello blanco, desde la atención al cliente hasta la asistencia jurídica, serán los primeros en sufrir esta disrupción tecnológica.

"Las fuerzas del mercado acelerarán la adopción y, a menos que intervengamos, habrá menos empleos de calidad disponibles", asegura.

El principal problema es la inacción de las autoridades frente a la inminente oleada de despidos masivos. Tal y como sentencia de forma tajante: "No existe ningún plan para facilitar la transición a la era de la IA".

Esta vulnerabilidad generalizada se agrava al constatar que ninguna de nuestras instituciones actuales fue diseñada para gestionar una tecnología que evoluciona tan rápido.

El impacto cruzará todas las fronteras burocráticas, afectando desde a la seguridad nacional hasta al sistema financiero. Mientras las administraciones actúan con excesiva lentitud, Gates lamenta el panorama actual: "No veo indicios de que los líderes, expertos y comunidades estén afrontando los desafíos adecuadamente".

Esta pasividad permitirá que herramientas cada vez más potentes abaraten el coste del cibercrimen y potencien la desinformación masiva.

Ante este complejo escenario, el creador de Microsoft exige rediseñar el sistema mundial antes de que estalle la crisis de forma irreversible.

Su propuesta pasa por crear una institución internacional poderosa, establecer áreas laborales estrictamente reservadas para humanos y gravar la robótica para financiar el estado del bienestar.

El tiempo apremia para evitar que todo el poder se concentre en unas pocas manos, por lo que Gates lanza un ultimátum definitivo a los gobiernos: "La IA será o bien el mayor igualador jamás inventado, o bien la peor fuente de injusticia".