Javier Dasí, experto energético: "El modo ECO del lavavajillas es el que más ahorra y consume unos 20 céntimos por lavado"

El constante aumento del precio de la electricidad en España ha provocado que los consumidores busquen nuevas fórmulas para rebajar la factura de la luz a final de mes.

En esta batalla diaria por la eficiencia, el uso correcto de nuestros electrodomésticos juega un papel absolutamente fundamental.

Uno de los aparatos que más dudas genera en los hogares es el lavavajillas, especialmente a la hora de elegir el programa adecuado para limpiar los platos sin que el consumo eléctrico se dispare de forma descontrolada.

Para arrojar luz sobre este asunto tan cotidiano, las redes sociales se han convertido en un gran altavoz de consejos prácticos que triunfan entre los usuarios.

Javier Dasí, reconocido experto energético, ha aprovechado el alcance de su perfil de TikTok para explicar detalladamente cuál es el coste real de utilizar este electrodoméstico y qué opción debemos seleccionar si nuestro objetivo principal es proteger la economía doméstica.

Durante su vídeo, que capta rápidamente la atención al resolver una duda muy común, el creador de contenido se centra en la botonera frontal del aparato para desgranar las diferentes alternativas que ofrece el fabricante.

Su planteamiento inicial es muy directo, abordando directamente "cómo ahorrar luz en casa con el lavavajillas y cuánta luz gasta este electrodoméstico por cada lavado".

Tras esta introducción, muestra a sus seguidores la realidad de los botones: "Pues aquí abajo tenemos todos los programas disponibles y cuánto consume cada uno de ellos".

Para que los ciudadanos comprendan el impacto económico de sus rutinas de limpieza, el especialista pone sobre la mesa los números exactos de gasto energético.

Según las mediciones mostradas en su publicación, el programa "más económico de todos es el eco, con 0,83 kilovatios por lavado, que son unos veinte céntimos".

Esta cifra supone un gran alivio para quienes necesitan encender la máquina a diario, confirmando que la opción ecológica es la reina indiscutible del ahorro.

Por el contrario, el experto también lanza una advertencia clara sobre la configuración que más castiga nuestro bolsillo, indicando que "el más caro de todos es el intensivo, con un consumo de 1,6 kilovatios, que son unos treinta céntimos por cada lavado".

Aunque a simple vista una diferencia de diez céntimos entre un ciclo y otro pueda parecer una cantidad insignificante, el impacto a largo plazo es más que notable en el recibo.

Si multiplicamos ese pequeño sobrecoste por los lavados de toda una semana, y posteriormente por los doce meses del año, la brecha económica entre pulsar el botón ecológico o decantarse por la limpieza intensiva por pura inercia se convierte en un gasto completamente evitable.

Muchos usuarios suelen esquivar la opción eficiente porque tarda más horas en terminar, pero la clave de su bajo coste reside precisamente en esa lentitud, ya que calienta el agua a menor temperatura durante más tiempo, evitando los caros picos de consumo.