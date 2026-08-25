Los expertos advierten: "Si te roban o pierdes el móvil, los primeros minutos son clave para proteger tu dinero"

En verano los robos y pérdidas de teléfonos móviles se disparan por la cantidad de turistas que son acogidos por las ciudades españolas; se estima que en nuestro país se denuncian alrededor de 250.000 robos de teléfonos móviles al año.

Pero sorprendentemente, aún queda mucha gente que no sabe cómo reaccionar ante este imprevisto, o que le quita importancia.

Y no deberían, porque hoy en día, nuestro móvil almacena toda la información de nuestra vida, desde el acceso bancario hasta la identificación y multitud de información confidencial que puede ser usada para robarnos todo el dinero o para defraudar a las personas que conocemos.

Por eso, desde la OCU han iniciado una campaña en la que explican los pasos que debemos seguir en cuanto nos demos cuenta de que no tenemos el terminal con nosotros; pero sobre todo, lo más importante es actuar rápido, porque "los primeros minutos son clave para proteger tu dinero".

Lo primero que podemos hacer antes de entrar en pánico es simplemente buscar nuestro dispositivo, algo que es más fácil que nunca gracias a las nuevas tecnologías de localización de dispositivo que ya tienen los sistemas iOS y Android.

Estas apps se tienen que configurar de manera previa, pero una vez hecho, podemos usar una página web que mostrará la última localización conocida del dispositivo, algo que se actualiza constantemente usando información del entorno como redes WiFi y la presencia de otros dispositivos.

En Android, se llama Localizador de Google y podemos encontrar el móvil desde la página web android.com/find mientras que en iOS es la función "Buscar" integrada en el sistema y el dispositivo se encuentra en la página icloud.com/find respectivamente.

Estas páginas también ofrecen funciones útiles, como la que reproduce un sonido por los altavoces del dispositivo perdido; pero si es evidente que nos lo han robado, nos interesa más la función para bloquear el dispositivo y cerrar sesión en nuestra cuenta para que el ladrón no pueda usarlo.

Otra función interesante es la que permite borrar todos los datos del dispositivo; sin embargo, debemos tener en cuenta que es el último recurso, ya que si la activamos no podremos volver a encontrar el móvil con la localización.

Pero puede ser bueno tenerla en cuenta, ya que de esta manera los ladrones no tendrán ninguna manera de acceder a nuestros datos y realizar pagos y transferencias desde nuestra cuenta, por ejemplo.

Qué pasa si han pagado con nuestro móvil

En caso de que sea demasiado tarde para estas medidas, la OCU recomienda olvidarnos de recuperar el dispositivo y concentrarnos en proteger nuestras cuentas bancarias y los servicios de pago que tengamos vinculados.

La Ley de Servicios de Pago establece un marco de protección para las víctimas de robo que supone que sólo se harán responsables de un máximo de 50 euros si alguien usa su dispositivo para realizar un pago antes de que puedan avisar.

📱¿Te imaginas que te roban o pierdes el móvil? 😱 Los primeros minutos son clave para proteger tu dinero, tus cuentas y tu información personal.

ℹ️Anota los pasos que deberías seguir cuanto antes para reducir riesgos 👇 https://t.co/MbyP1dmWEI pic.twitter.com/6rSSbFH4Py — OCU (@consumidores) July 22, 2026

Sin embargo, eso no significa que podamos olvidarnos. Porque ahora queda el paso de realizar los mencionados avisos para evitar un mayor abuso de nuestro dispositivo.

Para empezar, debemos denunciar la pérdida, o el robo en caso de que sospechemos que ha sido el caso. Para ello, debemos llevar la factura de compra del teléfono y redactar la denuncia con el objetivo de reclamar al seguro si lo tenemos.

También debemos llamar a nuestra operadora para que bloquee la tarjeta SIM y no pueda ser usada para fraude; la compañía también puede bloquear el uso del terminal en territorio español.

Por último, es importante acordarnos de hacer una copia de seguridad de nuestros datos de manera periódica, como por ejemplo, subiendo las fotos a un servicio como Google Fotos, donde siempre estarán disponibles desde otros dispositivos.