La Policía advierte: "Si recibes una llamada o un mensaje con una imagen de tu mascota perdida, te puede salir cara"

La inteligencia artificial se ha convertido en una nueva herramienta muy útil para los estafadores, que en muy poco tiempo han encontrado usos maliciosos para engañar mejor a sus víctimas.

El último ejemplo de estafa denunciado por la Policía Nacional en sus cuentas de redes sociales demuestra hasta qué punto ya no podemos fiarnos de cualquier extraño que afirme haber encontrado nuestra mascota perdida.

El proceso de la estafa es muy simple, y se aprovecha de los anuncios de mascotas perdidas en carteles pegados en la calle o en publicaciones difundidas en redes sociales como Facebook.

Estos avisos suelen tener una fotografía reciente del animal en cuestión, además de un número de teléfono u otro método de contacto como WhatsApp; los cibercriminales buscan especialmente carteles que prometen una recompensa económica.

Una vez recopilada esta información, los estafadores utilizan herramientas de generación de imágenes por inteligencia artificial, usando como base la fotografía del cartel, para crear nuevas fotos o incluso vídeos muy realistas en los que aparece el animal.

Mucha gente no es consciente del nivel que han alcanzado este tipo de aplicaciones; ya son capaces de generar vídeos y fotografías de alta calidad que simulan la iluminación, posturas realistas e incluso elementos que hasta no hace mucho eran difíciles de representar como el pelo.

Con este material, los estafadores contactan con el dueño mediante un mensaje o una llamada, asegurando que han encontrado a su mascota. Para demostrarlo, suelen compartir estas imágenes o vídeos a través de un WhatsApp.

El dueño, agobiado y preocupado por su querida mascota, no se da cuenta de que este contenido no es real, obviando las pistas en su afán por recuperarla, ya que no se trata simplemente de una fotografía vieja del animal, sino de una imagen suya en un sitio que no reconoce, así que asume que está en la casa de la persona que ha contactado.

🦮Pierdes a tu mascota y recibes un mensaje en el que te comunican que la han encontrado📲



⚠️Antes de que empieces a celebrarlo ¡¡CUIDADO!!⚠️



Te podrían estar mintiendo para pedirte dinero💶



Te contamos en qué consiste la estafa de la mascota perdida⬇️⬇️⬇️#NoPiques pic.twitter.com/tPViJ6HnRG — Policía Nacional (@policia) August 10, 2026

Es en ese momento cuando da inicio la extorsión. Los estafadores solicitan una transferencia de dinero previa a la entrega de la mascota, usando excusas como que han llevado el animal al veterinario y el propietario tiene que cubrir los gastos.

En otras ocasiones, el mensaje es más agresivo y el estafador directamente pide la recompensa de manera anticipada, con la amenaza de volver a poner al animal en la calle por el supuesto temor de que el propietario no vaya a cumplir con su promesa de pagarle.

"Si alguien te pide dinero para devolverte a tu animal, desconfía", señala la portavoz de la Policía Nacional, recomendando comprobar varias veces la información que ha facilitado.

Un truco para saber si estamos ante un estafador es hacer alguna pregunta de control, como detalles que no sean evidentes en la foto como una mancha oculta en el pelaje, una cicatriz o un comportamiento especial que debería saber alguien que realmente tiene a la mascota al lado.

Es importante mantener la calma durante todo el proceso, porque si dejamos vencer a la desesperación, podemos perder tanto a la mascota como nuestro dinero.

En todo caso, si alguien nos exige dinero para devolvernos al animal, tanto si realmente lo ha encontrado como si no, nunca deberíamos ceder; en vez de eso, se recomienda denunciar ante la policía aportando los mensajes y el número de teléfono.