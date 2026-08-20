Jesús Alloza: "Como mecánico, estas son las 5 cosas que jamás haría con mi coche"

Siempre que nos encontramos con una avería en nuestro coche, pensamos lo mismo: "¿Y si lo hubiera tratado de manera diferente?". Aunque en ocasiones los fallos son inevitables, en muchas otras un simple cuidado diario hace mucho para alargar la vida de las piezas.

De hecho, no hace falta tener conocimientos avanzados de mecánica para evitar averías costosas, simplemente adoptar ciertas rutinas que empiezan en el momento en el que entramos en el vehículo.

El profesional Jesús Alloza, en su canal FRpassion, ha compartido una serie de recomendaciones sobre ese tipo de prácticas que podemos empezar a hacer ya para reducir el desgaste innecesario de los componentes clave.

Para empezar, una de las costumbres más extendidas entre los conductores es dejar las ruedas giradas al estacionar el vehículo; es algo que viene de muy lejos, y ayuda a evitar que el coche se mueva, por ejemplo, en una pendiente, si el freno de mano está desgastado o no es lo suficientemente fuerte.

Sin embargo, FRpassion asegura que él nunca aparca con las ruedas torcidas, porque "cuando giramos a tope la dirección hay un montón de elementos como el fuelle o el guardapolvo que quedan o contraídos o estirados".

Esta tensión constante en el sistema de dirección hace que el material sufra una fatiga prematura porque no se encuentra en su estado natural, lo que puede derivar en roturas.

Otra costumbre que podemos adoptar es pisar siempre el embrague cada vez que encendemos o apagamos el motor; según explica el mecánico, esto protege el embrague y la transmisión que son más propensos a sufrir desgaste con el tiempo.

Sin embargo, también advierte que "lógicamente esto no va a hacer que el embrague te dure toda la vida, pero sí que vas a estar mucho más tiempo sin pasar por el taller".

Relacionado con el arranque, Jesús recomienda esperar "unos segundos antes de arrancar" y no iniciar el motor en el mismo instante en el que ponemos el contacto o metemos la llave.

De esta manera, vamos a dejar que el coche haga el chequeo inicial del sistema y pueda comprobar si hay algún problema; una vez que los testigos se han apagado, significa que el escaneo ha terminado y es seguro arrancar el motor.

Pero no podemos empezar a conducir tal cual. Una vez encendido el motor, Jesús afirma que nunca inicia la marcha inmediatamente. En vez de eso, espera unos 30 segundos como mínimo.

El motivo es que eso da tiempo a la bomba de aceite para distribuir el lubricante de manera eficaz por todas las partes del bloque motor; y mientras tanto, podemos hacer otras cosas como abrocharnos el cinturón de seguridad o ajustar el volumen.

El último paso, por supuesto, es meter la marcha y salir. Pero incluso esto debería hacerse con precaución y ya que el motor está frío y el desgaste es "muchísimo más elevado" que cuando alcanza la temperatura operacional correcta.

Por eso, Jesús recomienda tratar el coche "como si se fuese a romper", al menos durante los 8 o 10 minutos iniciales antes de realmente exigir al motor.