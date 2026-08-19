Steve Sheinkopf: "Después de 40 años trabajando en la industria, estos son los electrodomésticos que nunca compraría"

Si vamos a renovar nuestra cocina, podemos caer en la tentación de finalmente comprar ese electrodoméstico que siempre nos ha llamado la atención, que no es muy popular pero que hemos querido tener en casa.

Sin embargo, normalmente hay buenos motivos por los que un producto no es excesivamente popular.

Puede ser porque cumple una función de nicho que realmente no vamos a usar a diario y nunca nos va a compensar. O puede que sea porque ya existen alternativas mucho mejores, que hacen lo mismo y lo hacen de manera más eficiente.

Quienes llevan mucho tiempo en el sector saben distinguir entre un tipo y otro, y un buen ejemplo lo tenemos en Steve Sheinkopf, un veterano con 40 años de experiencia al frente de Yale Appliance y que ha compartido los seis electrodomésticos que nunca se compraría en un vídeo de YouTube.

Microondas integrado en la cocina

Los microondas integrados en la cocina, como por ejemplo justo encima de la placa, son un elemento cada vez más habitual en los hogares después de haber sido importados de los hogares estadounidenses.

Pero es precisamente un estadounidense el que advierte que no deberíamos comprarlos, y no porque se vaya a romper (de hecho es el electrodoméstico más fiable).

No, el verdadero problema se encuentra en el tamaño y la localización: los modelos integrados en la cocina son más pequeños que los independientes, especialmente en lo que respecta a la profundidad.

Eso supone que todo el humo y la grasa que normalmente sería atrapado por el extractor se queda en la estancia, algo especialmente malo si cocinamos a gas.

Peor aún, ahora hay modelos diseñados para estar a ras de los muebles que apenas son capaces de alojar una comida en condiciones y dejan pasar todo el humo a la estancia.

Campanas extractoras poco profundas

Este es otro producto que está ganando popularidad entre aquellos clientes que buscan mejorar la estética de su cocina; sin embargo, de paso también están comprometiendo una funcionalidad básica.

Las campanas extractoras que se integran con la cocina son más atractivas visualmente, pero la reducción del perfil también supone que no pueden extraer tanto humo y vapor, que inevitablemente se quedará en el interior.

Sistemas de extracción de tiro descendente

También conocidos como "downdrafts", estos extractores están integrados en la encimera o detrás de la placa para aspirar el humo hacia abajo. Sin embargo, solo hace falta saber un poco de física para darse cuenta de por qué esto no es recomendable.

El aire caliente tiende a subir de forma natural, así que el aparato está luchando para absorberlo; inevitablemente, una parte importante del humo se escapará y llenará de grasa nuestra cocina, aunque puede ser un último recurso si no podemos instalar una campana.

Electrodomésticos premium

Hay que aclarar que muchos electrodomésticos de marcas premium son caros porque son buenos. Pero muchos otros son idénticos a los de otras marcas convencionales y la única diferencia se encuentra en el logotipo o a veces en el diseño exterior.

Es habitual que un mismo grupo empresarial use el truco de vender el mismo producto con diferentes marcas para ahorrar en costes de producción y desarrollo.

La trampa de los electrodomésticos premium Yale Appliance Omicrono

Sheinkopf advierte que esto es especialmente común en los frigoríficos grandes. Aunque a simple vista parezcan diferentes por un diseño de puertas o tiradores propio, en realidad tienen las mismas características técnicas porque son el mismo frigorífico.

No vamos a perder nada por elegir la marca más barata, y nos podemos ahorrar hasta miles de euros.

Lavavajillas ultra silenciosos

Muchos lavavajillas premium centran su marketing en el bajo nivel de ruido que producen, lo que justifica su elevado coste junto con funciones especiales.

Sin embargo, en la práctica el oído humano difícilmente percibe la diferencia de ruido por debajo de los 44 decibelios, así que podemos ahorrar miles de euros en un modelo más barato que produzca un poco más de ruido y no tenga funciones adicionales que no vamos a usar.

Lavasecadoras

Las unidades de lavadora y secadora integradas se están volviendo populares porque así no tenemos que comprar una secadora por separado, y las más pequeñas son especialmente prácticas.

Sin embargo, Sheinkopf afirma que, en su experiencia, si las usamos mucho la pelusa se va a ir acumulando en sus componentes internos, requiriendo de una cara reparación. Ahora bien, también confiesa que los últimos modelos tienen filtros y medidas para evitar esto.

Comprar sin servicio técnico local

Pero sin duda alguna, la peor elección que podemos hacer a la hora de comprar cualquier electrodoméstico, según Sheinkopf, es optar por una marca que no cuenta con soporte técnico oficial en nuestra zona.

Determinadas marcas, especialmente las más exóticas o las de países lejanos, no tienen un servicio de asistencia propio y dependen de subcontratas o de que el propio cliente se busque la vida.

Por lo tanto, es buena idea primero investigar si la marca cuenta con presencia en nuestro país más allá de un departamento de ventas y cuáles son sus políticas en cuanto a reparaciones y soporte técnico.