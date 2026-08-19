Los expertos advierten: "El 74% de los gurús financieros que dan consejos en Tiktok no dan ninguna cualificación"

Uno de los tipos de vídeos más populares en plataformas como TikTok son los de la comunidad "FinTok", relacionados con consejos financieros para ahorrar o ganar dinero de manera sencilla; pero también son los que deberías evitar a toda costa.

Un análisis de 150 vídeos de TikTok con más de 100.000 visualizaciones revela que la mayoría de los creadores de contenido que hablan de dinero en la plataforma no dejan claro si tienen alguna formación profesional en finanzas.

El estudio, realizado por Brokerlistings, ha examinado contenido etiquetado con hashtags relacionados con inversión, presupuestos o ingresos pasivos y concluye que el 74% de esos vídeos simplemente no menciona cualificaciones profesionales.

Algo que tienen en común muchos de los autores es que se presentan como inversores autodidactas o emprendedores, aunque en la práctica no tengan los conocimientos ni los estudios para enseñar a nadie.

El estudio no ha señalado cuentas concretas, sino que se ha centrado en identificar los patrones. Los investigadores evaluaron tres aspectos: si las afirmaciones coincidían con conocimientos financieros aceptados, si el autor explicaba su formación y si, en caso de promocionar un producto, esta relación con la compañía era visible.

El resultado muestra que el contenido educativo y el comercial se mezclan con preocupante facilidad. El 61% de los vídeos con consejos también incluía menciones a brókers, enlaces de afiliado o venta de cursos. Peor aún, en el 53% de esos casos no se incluía ninguna advertencia de que era contenido promocionado.

El estudio ha demostrado la manera en la que estos creadores ganan visitas. El 68% de los vídeos insiste más en las posibles ganancias que en las pérdidas, la volatilidad o el porcentaje de fracaso.

Esto encaja con la forma en la que funciona el algoritmo de TikTok, que premia los vídeos que generan visualizaciones, comentarios y ocasiones en las que se comparte.

Como consecuencia, los contenidos que más éxito tienen suelen mostrar seguridad, historias simples y pruebas visuales, como capturas de pantalla con beneficios o gráficos al alza.

Puede que esos trucos hagan que el vídeo sea atractivo para el público de TikTok, especialmente para los menores de 35 años, pero no garantizan que la información sea precisa.

TikTok está lleno de vídeos con consejos financieros, conocidos como FinTok Omicrono

Otro problema se encuentra en el formato de 30 segundos, que tiene límites evidentes. Temas complejos se reducen a narrativas simples: genera ingresos pasivos, deja tu trabajo, encuentra la siguiente acción que va a dispararse.

Estos vídeos destacan cifras mensuales llamativas y omiten los costes asociados con los ingresos pasivos, como el capital inicial, tiempo invertido y la cantidad de proyectos que nunca llegan a generar ingresos consistentes. Lo mismo ocurre con las criptomonedas, con vídeos asegurando que un token se va revalorizar próximamente pese a la extrema volatilidad que tienen.

Detrás de estos vídeos hay un modelo de negocio. Los creadores obtienen ingresos por programas de afiliados dependiendo de la cantidad de usuarios que se registran a través de sus enlaces, y también hay promociones pagadas de cursos de trading o negocios online.

Aunque la mayoría de las plataformas cuentan con herramientas como etiquetas para mostrar una colaboración pagada y exigen aprobación para ciertos tipos de anuncios financieros, en la práctica la moderación de este tipo de contenido es complicada.

Por eso, los expertos recomiendan moderación. Un vídeo viral puede servir como introducción a un concepto, pero convertirlo en conocimiento valioso exige contrastar fuentes, entender los riesgos y no quedarse con la versión de 30 segundos.