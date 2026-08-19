Carlos, electricista: "Este sensor de movimiento oculto es de los mejores y funciona a 12 m, antes de que entres en la habitación"

El mercado actual cuenta con dispositivos avanzados para automatizar el hogar de forma eficiente y silenciosa. Entre las opciones disponibles destaca un mecanismo oculto capaz de funcionar a una distancia considerable de hasta 12 metros.

Este sistema se puede instalar con facilidad detrás de una pared convencional o en una caja de empalmes. Incluso resulta viable colocarlo directamente en el falso techo según las necesidades de cada usuario.

Para comprobar su operatividad basta con realizar una prueba práctica dentro de cualquier habitación del hogar. Al caminar hacia la puerta comprobarás que el dispositivo se enciende de manera automática al detectar presencia.

La sensibilidad de este aparato tecnológico destaca por su enorme precisión frente a cualquier movimiento leve. La tecnología de mmWave hace que los elementos físicos no sean un impedimento a la hora de detectar la presencia.

Un detector de presencia oculto por ondas milimétricas (mmWave) funciona como un pequeño radar miniaturizado que emite ondas electromagnéticas de alta frecuencia (habitualmente en las bandas de 24 GHz, 60 GHz o 77 GHz).

A diferencia de los sensores PIR (infrarrojos) tradicionales, que solo reaccionan cuando una persona cruza su campo de visión mediante el desplazamiento térmico, la tecnología de ondas milimétricas utiliza el principio FMCW (Onda Continua Modulada en Frecuencia).

El dispositivo emite señales continuas que rebotan en los objetos y personas del entorno; al recibir el eco devuelto, el procesador interno analiza los cambios de frecuencia, fase y tiempo. Esto le permite calcular no solo si hay un objeto, sino su y cualquier variación por pequeña que sea.

La gran ventaja de este radar reside en suy su extrema sensibilidad. La señal de alta frecuencia puede atravesar fácilmente superficies como placas de yeso (pladur), paneles de madera, techos de escayola, plástico o vidrio sin perder eficacia, permitiendo que el sensor quede completamente escondido tras las paredes o dentro de luminarias y molduras sin que nadie note su presencia.

Además, gracias a la precisión del rango milimétrico, el procesador puede aislar micromovimientos tan sutiles como la . De este modo, la domótica puede determinar si hay alguien dentro de una estancia aunque la persona permanezca completamente inmóvil, sentada leyendo o durmiendo, erradicando el problema de las luces que se apagan solas por falta de movimiento brusco.

El equipo permite ajustar con total comodidad parámetros esenciales como el tiempo de respuesta y la sensibilidad lumínica. Asimismo cuenta con opciones específicas para regular los luxes según la intensidad ambiental deseada.

Invertir en este tipo de tecnología doméstica mejora notablemente el confort diario de cualquier vivienda moderna. Su instalación discreta garantiza un funcionamiento óptimo sin alterar la estética visual de las estancias.

La automatización de luces mediante sensores ocultos representa una alternativa muy práctica para optimizar el consumo eléctrico. Cada vez son más los hogares que apuestan por estos mecanismos innovadores para ganar comodidad.

Si buscamos módulos electrónicos básicos para proyectos de bricolaje (como los sensores de marcas como DFRobot o LD2410 para usar con ESP32 o Arduino), los costes se sitúan entre los 5 y 20 euros. Para dispositivos de consumo final ya preparados para instalar en falso techo o empotrar tras la pared (con conectividad WiFi, Zigbee o Matter compatibles con Tuya, Home Assistant o Alexa), el precio oscila habitualmente entre los 15 y 45 euros.

Por último, si se requieren soluciones comerciales o profesionales de grado industrial con detección multizona, seguimiento de varias personas simultáneas y acabados estéticos invisibles de alta gama, los costes pueden subir hasta los 60 a 150 euros por unidad.