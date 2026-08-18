Los expertos coinciden: una instalación de placas solares se puede rentabilizar a partir de 5 años y durará más de 20 años

Instalar placas solares en una vivienda particular ha dejado de ser una decisión solo ecológica. En 2026 se ha convertido, sobre todo, en una operación financiera con un retorno cada vez más rápido.

El precio medio de una instalación fotovoltaica para una vivienda unifamiliar se sitúa entre 4.000 y 6.500 euros si no incluye batería. Si se añade almacenamiento, el desembolso puede subir hasta los 9.500 euros, aunque este extra permite aprovechar mejor la energía que se genera durante el día.

A ese coste inicial hay que restarle las ayudas disponibles, que en 2026 siguen siendo generosas gracias a los fondos europeos y a las deducciones estatales. La deducción en el IRPF por rehabilitación energética puede llegar hasta el 20% de los primeros 5.000 euros invertidos, o hasta el 40% si la mejora energética es más ambiciosa.

Estas deducciones fiscales están prorrogadas gracias al Real Decreto-ley 2/2026. A ellas se suman las subvenciones directas gestionadas por cada comunidad autónoma con cargo a los fondos Next Generation, que todavía mantienen partidas activas para autoconsumo residencial.

El otro gran ahorro llega por la vía municipal. La mayoría de ayuntamientos aplican una bonificación en el recibo del IBI que puede oscilar entre el 25 y el 50% durante un periodo de entre 3 y 5 años. Esta bonificación depende de la ordenanza fiscal de cada localidad y que puede acortar el plazo de amortización global entre 3 y 5 años.

Con todo ese paquete de ayudas aplicado, el coste efectivo de una instalación tipo puede bajar hasta los 3.500 o 5.000 euros. El ahorro medio en la factura eléctrica ronda entre el 40 y el 60% desde el primer mes, lo que se traduce en unos 700 a 1.200 euros anuales para un hogar con consumo medio.

Con esas cifras, el plazo de amortización habitual se mueve entre 5 y 8 años, según los cálculos de Kowiik. En viviendas con buen consumo diurno y una tarifa eléctrica bien elegida, ese plazo puede bajar incluso a 4 años.

Parábola de producción de un día normal ÁLvarez del Vayo Omicrono

El caso contrario también existe. En viviendas con un consumo muy bajo, por debajo de los 2.000 KWh al año, o con tejados muy sombreados, la amortización puede alargarse hasta los 12 o 15 años. Por eso conviene estudiar bien el consumo real de la casa antes de decidir el tamaño de la instalación.

Una vez superado ese periodo de recuperación de la inversión, lo que queda por delante es la parte más rentable del proyecto. Los paneles solares están diseñados para durar mucho más allá del tiempo que tardan en pagarse a sí mismos.

La vida útil habitual de un panel solar se sitúa entre 25 y 30 años, aunque muchos siguen produciendo energía bastante después de esa fecha. Así lo confirma SunFields, que cifra la degradación anual media entre el 0,5 y el 1 por ciento de la potencia original.

Eso significa que, a los 25 años, un panel de calidad todavía puede rendir por encima del 80% de su capacidad inicial. Los fabricantes más exigentes incluso hablan de módulos capaces de superar los 40 años de vida útil si el mantenimiento ha sido correcto.

Las guías del IDAE recomiendan planificar un mantenimiento preventivo y otro correctivo desde el primer día. El calor excesivo y la falta de ventilación son, según estas guías, los principales enemigos de la durabilidad de una instalación.

El primer consejo de mantenimiento es la limpieza periódica de los paneles, sobre todo en primavera y verano o en zonas con mucho polvo o polen. Eliminar la suciedad acumulada evita que se reduzca la eficiencia de captación de luz.

El segundo consejo es revisar el cableado y las protecciones eléctricas al menos una vez al año. Un fallo en estas conexiones puede pasar desapercibido durante meses y provocar pérdidas de producción difíciles de detectar a simple vista.

El tercer consejo es inspeccionar la estructura y los sellados después de tormentas, granizadas o vientos fuertes. Un pequeño desajuste mecánico, si no se corrige a tiempo, puede acabar dañando el propio panel.

El cuarto consejo es monitorizar la producción a través del inversor o de su aplicación móvil de forma habitual. Una bajada inesperada en los datos suele ser la primera señal de que algo no funciona como debería, según recomienda Solarplus.

El último consejo, y quizá el más determinante, es confiar la instalación y su mantenimiento a técnicos certificados desde el primer momento. Una instalación mal ejecutada acelera el deterioro de todo el sistema y puede anular buena parte de las ventajas fiscales y económicas conseguidas.