Araceli, experta en hogar: "Lavar a mano gasta hasta 60 litros de agua, mientras que el lavavajillas apenas consume 15"

Muchos españoles se están encontrando con subidas importantes en la factura de la luz, lo que puede llevar a tomar decisiones erróneas en el pánico; por ejemplo, podríamos pensar que vamos a ahorrar más si dejamos de usar el lavavajillas.

Sin embargo, todos los estudios y todos los expertos están de acuerdo en que, de hecho, si queremos ahorrar lo que tenemos que hacer es depender más de estos electrodomésticos, que están diseñados desde cero para la máxima eficiencia en la tarea.

Por ejemplo, un aspecto en el que vamos a ahorrar mucho es en la factura del agua. La diferencia entre el caudal necesario para el aclarado manual de la vajilla frente al circuito cerrado de un lavavajillas es brutal.

Tal y como explica la especialista en divulgación sobre el hogar, Araceli de Las Ideas de Araceli, "El lavavajillas consume de 10 a 15 litros por lavado. Fregar el contenido de un solo lavavajillas puede suponer un consumo aproximado de 60 litros".

Pero no es solo una cuestión de ahorrar en agua, porque de hecho, también estamos ahorrando en electricidad. Y es que cuanto menor caudal de agua, menos energía es necesaria para calentarla.

"Al ser pocos litros, el gasto energético para calentar el agua es menor comparado con el gasto de calentar el agua necesaria para lavar a mano", explica Araceli.

Las pruebas independientes corroboran este mensaje. Según las mediciones de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), fregar el menaje de una comida familiar llenando el fregadero un par de veces implica el uso de en torno a 60 litros de agua, equivalente a 0,10 euros por sesión en la tarifa media de cuando se hizo el estudio.

En cambio, un ciclo moderno de lavado a máquina gastó entre 10 y 15 litros, cuyo coste apenas alcanzó los 0,017 euros durante las pruebas; eso supone un ahorro de entre el 80% y el 85%.

Pero el verdadero impacto económico apareció al analizar el consumo eléctrico necesario para calentar ese agua. Al lavar a mano y calentar el agua con un termo eléctrico, el consumo de energía ascendió a los 2,5 kWh, aproximadamente 0,45 euros en aquel momento.

En cambio, al configurar el lavavajillas en modo Eco, el gasto eléctrico rondó entre los 0,7 kWh y 1 kWh, unos 0,18 euros. El ahorro en energía fue del 60% en comparación con el gasto de un termo eléctrico. Y eso lo hace lavando a temperaturas mucho más elevadas de las que podemos soportar en las manos, y por lo tanto, es más higiénico y elimina mejor las bacterias.

Usar el modo Eco es precisamente algo que siempre deberíamos hacer con el lavavajillas, según Araceli, porque ahorra un 16% de agua y un 20% de energía. De la misma manera, también recomienda llenar al máximo el lavavajillas para no tener que ponerlo tantas veces.

Otro aspecto importante a tener en cuenta tiene que ver con el propio lavado. Lo recomendable es no enjuagar los platos antes de meterlos, sino simplemente pasarles una servilleta para quitar los restos más grandes de comida.

La OCU también explica que vamos a ahorrar en detergente, ya que las pastillas de lavavajillas con la mejor relación calidad-precio salen más baratas que el detergente para lavar a mano teniendo en cuenta la cantidad de menaje que vamos a lavar.

En definitiva, teniendo en cuenta todos estos elementos de ahorro, el uso del lavavajillas es altamente recomendable, especialmente en hogares familiares en los que vayamos a ensuciar una gran cantidad de platos y vasos.

En concreto, la OCU ha calculado que un lavavajillas de libre instalación con un coste medio de 400 euros y una vida útil estimada de 12 años, el coste derivado es de 0,14 euros por cada ciclo.