Mercedes-Benz anuncia la vuelta de los botones: "Hemos ido demasiado lejos y perdido de vista a los usuarios"

Todos los coches nuevos vendidos en España tienen una cosa en común: sin importar el fabricante, todos tienen enormes pantallas en el salpicadero, y han eliminado los botones tradicionales en su mayor parte.

Ahora, Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, ha aclarado que las pantallas táctiles grandes seguirán formando parte de la línea de diseño de sus coches; pero también ha reconocido que el sector se ha pasado de frenada al eliminar los botones físicos por completo.

Las declaraciones de Källenius a Autocar llegan en un momento en el que cada vez más conductores se están quejando de la complejidad de manejar el coche, al tener que usar la pantalla táctil para todo, incluso para funciones básicas como el climatizador.

Mercedes-Benz es tal vez el mayor culpable de esta situación. Su sistema MBUX Hyperscreen, por ejemplo, puede alcanzar los 1.410 mm de anchura en algunos modelos, la pantalla más grande instalada de serie en un coche de producción hasta la fecha.

De esta manera, en la pantalla se integran las funciones de navegación, climatización, entretenimiento y ajustes del vehículo, eliminando los controles tradicionales de paso.

Pero Källenius ahora admite que la industria puede haber alcanzado su límite: "No sé si estamos en el pico de pantallas, pero sí en el mínimo de botones", afirmó, dejando claro que las pantallas han llegado para quedarse.

De hecho, el directivo ha defendido el trabajo de la compañía en la interfaz de usuario, bromeando con que el objetivo fue que "sea tan fácil que la pueda usar un niño de cinco años y un miembro del consejo de Mercedes".

Pero al mismo tiempo, Källenius reconoce que la compañía se ha pasado: "La industria en su conjunto podría haber ido un poco demasiado lejos en los controles digitales". En su opinión, "a veces se prioriza la tecnología por la tecnología y se pierde de vista al usuario".

Por eso, Mercedes-Benz ya ha empezado a reintroducir botones físicos en el volante de sus modelos más recientes y planea reañadir aquellos botones que resulten más útiles en el día a día para no tener que usar la pantalla.

De esta manera, otro gran fabricante se suma al cambio de ciclo que está viviendo el sector. Solo en los últimos meses varios fabricantes como Volkswagen ya han adelantado sus intenciones de recuperar los botones y no depender tanto de las pantallas para todas las funciones.

Al mismo tiempo, el uso de las pantallas ha sido criticado por especialistas en seguridad vial como una gran distracción. Tiene sentido, especialmente si antes podíamos cambiar la temperatura del aire acondicionado sin mirar, solo notando la rueda con el tacto, y ahora tenemos que entrar en un menú o ajustar un control deslizante en la pantalla.

La cosa ha llegado a tal punto que Euro NCAP ha tenido que cambiar las reglas de lo que considera un 'coche seguro', estableciendo que hay ciertos controles que son tan importantes que tienen que ser físicos.

Aunque los fabricantes no están obligados a seguir estas reglas, la obtención de las codiciadas 5 estrellas Euro NCAP ahora es imposible si controles como los intermitentes, las luces de emergencia, el claxon, los limpiaparabrisas y el sistema de llamada de emergencia eCall son solo accesibles a través de controles táctiles.