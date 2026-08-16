Es oficial: los ayuntamientos multan con hasta 3.000 euros a los vecinos que tienen una lavadora ruidosa en el balcón

En España, instalar la lavadora en el balcón o la terraza es una solución habitual cuando falta espacio en la cocina o el cuarto de lavado. Entre cocinas cada vez más pequeñas y pisos de alquiler con menos espacio, no es extraño encontrar lavadoras colocadas en balcones o terrazas.

Sin embargo, esa decisión puede convertirse en un problema si el electrodoméstico genera ruido o vibraciones que terminan molestando a los vecinos.

La normativa española no prohíbe expresamente instalar una lavadora en un balcón, pero sí permite a los ayuntamientos sancionar a quienes incumplan las ordenanzas sobre contaminación acústica.

Dependiendo del municipio y de la gravedad de la infracción, las multas pueden alcanzar los 3.000 euros cuando el electrodoméstico provoca molestias reiteradas o supera los límites de ruido establecidos.

La clave, por tanto, no está en el lugar donde se encuentra la lavadora, sino en cómo se utiliza y en el impacto que tiene sobre el resto de los vecinos.

Si el aparato transmite vibraciones a la estructura, hace un ruido excesivo durante el centrifugado o en horarios de descanso, los vecinos pueden presentar una denuncia para que el ayuntamiento compruebe si existe una infracción.

Las ordenanzas municipales sobre ruido fijan niveles máximos de decibelios que varían según la franja horaria. Durante la noche esos límites son mucho más estrictos, por lo que una lavadora mal instalada o con un centrifugado especialmente ruidoso puede superar los valores permitidos con relativa facilidad. En esos casos, los servicios municipales pueden realizar mediciones y, si se confirma el incumplimiento, iniciar un expediente sancionador.

Un detalle importante a tener en cuenta es que no se trata de una multa automática por poner la lavadora en la terraza. De hecho, miles de viviendas tienen el electrodoméstico instalado en el exterior sin ningún tipo de problema.

El problema ocurre cuando el ruido o las vibraciones afectan al descanso de otros residentes y la situación se mantiene pese a las advertencias de la comunidad de propietarios o del propio ayuntamiento.

Multas por la lavadora

Las sanciones dependen de cada municipio, ya que son las ordenanzas locales las que establecen la cuantía de las multas. En muchos casos las infracciones leves se castigan con varios cientos de euros, mientras que las más graves o las reincidentes pueden alcanzar los 3.000 euros, y eso depende en buena medida si el responsable ha ignorado las peticiones previamente.

Antes de llegar a ese punto suele existir un proceso previo. Lo habitual es que los vecinos comuniquen las molestias al propietario o al presidente de la comunidad para intentar resolver la situación de forma amistosa.

Si el problema continúa, la comunidad puede presentar una denuncia y solicitar la intervención del ayuntamiento para verificar si se están incumpliendo los límites acústicos, algo que sólo puede hacer la policía local con los dispositivos medidores y no es algo subjetivo.

Además del ruido, instalar una lavadora en un balcón puede tener otras implicaciones. Algunos municipios regulan la estética de las fachadas o la evacuación de aguas, mientras que determinadas comunidades de propietarios limitan las modificaciones que afectan a elementos comunes del edificio.

Por ello, aunque la instalación sea técnicamente posible, conviene revisar tanto la normativa municipal como los estatutos de la comunidad antes de colocar el electrodoméstico en el exterior.

La situación se ha vuelto más frecuente en los últimos años debido a que muchos usuarios programan la lavadora para aprovechar las horas con la electricidad más barata, las nocturnas.

Aunque esta práctica puede reducir la factura de la luz, también aumenta el riesgo de generar molestias cuando el aparato no está correctamente nivelado o produce vibraciones durante el centrifugado.

Evitar este tipo de problemas es relativamente sencillo. Una instalación bien nivelada, el uso de bases antivibración y evitar los programas de lavado durante las horas de descanso suelen ser suficientes para reducir el ruido de forma considerable.