La nueva cafetera de Lidl tiene un diseño increíble, es muy barata y permite preparar cafés como en tu bar favorito

Lidl ha vuelto a colocar en su catálogo online un pequeño electrodoméstico que llama la atención por su estética. Se trata de la cafetera espresso Silvercrest en color pastel, un modelo con un aire vintage que recuerda a las máquinas de cafetería de toda la vida.

Su tono verde menta la aleja de los diseños metálicos o negros que dominan este tipo de productos. Combina cromados en los detalles con un cuerpo en color suave, pensado para quienes buscan que el electrodoméstico también decore la cocina.

El precio de venta es de 54,99 euros, con el IVA ya incluido. Se puede consultar y adquirir directamente en la web de Lidl España, dentro de la sección de pequeño electrodoméstico.

Por dentro, la cafetera monta un motor de 1.100 W de potencia. Esa cifra le permite alcanzar una presión de 15 bar, un dato relevante para quienes buscan una crema consistente en el café.

El sistema de preparación funciona mediante brazo portafiltros, el mecanismo clásico de las cafeteras espresso tradicionales. Incluye dos filtros intercambiables, uno pensado para una taza y otro para preparar dos a la vez.

El depósito de agua tiene una capacidad aproximada de 1,15 litros, aunque el volumen útil real es de un litro. Es desmontable, lo que facilita tanto el llenado como la limpieza periódica del aparato.

Otro de los elementos destacados es la boquilla de vapor de alta presión, orientable y con doble función. Sirve tanto para sacar agua caliente como para espumar leche, así que permite preparar cafés con leche o capuchinos sin necesidad de otro aparato.

Cafetera Silvercrest Lidl Omicrono

La cafetera incorpora también una bandeja de goteo desmontable. Cuenta con indicador de nivel de agua y una rejilla extraíble, dos detalles que ayudan a mantener la zona de trabajo limpia durante el uso diario.

Por seguridad y ahorro energético, el modelo dispone de apagado automático. Además, una luz indicadora avisa en todo momento de si el aparato está encendido o en funcionamiento.

En cuanto a los accesorios, la caja incluye una cuchara de café dos en uno con prensador integrado. El cable de alimentación mide aproximadamente 100 centímetros, una longitud estándar para este tipo de electrodomésticos de cocina.

El artículo pertenece a la marca propia Silvercrest, habitual en la sección de cocina y cuidado del hogar de Lidl. Esta firma suele combinar precios competitivos con funciones que normalmente aparecen en gamas más altas de otras marcas.

Otros electrodomésticos de la misma línea Lidl Omicrono

Para quienes buscan renovar pequeños electrodomésticos con un estilo pastel, Lidl también vende otras piezas a juego. Entre ellas figuran microondas, tostadoras y hervidores en la misma paleta de color menta.

La disponibilidad de este tipo de artículos suele ser limitada, ya que forman parte de campañas puntuales de la cadena. Es una propuesta que apuesta por la estética sin renunciar a funciones básicas de una cafetera espresso doméstica.

La combinación de portafiltros, vaporizador de leche y una presión de 15 bar la sitúa como una opción a tener en cuenta para quienes empiezan en el mundo del café en casa.