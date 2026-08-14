Jesús del Pozo: “Exponer la vivienda al sol sin protección y después exigir más al aire acondicionado es un error”

El uso del aire acondicionado es algo que en el sur de España está muy normalizado por motivos climatológicos. En Andalucía se pasan prácticamente seis meses al año necesitando este tipo de aparatos en casas, hogares y estancias de todo tipo.

Sin embargo, en otras partes del país, y en muchos países de Europa, esto no es así, y el uso de los aparatos no siempre se realiza de la manera más adecuada.

Hemos podido hablar con Jesús del Pozo, director de climatización de Hisense Iberia, sobre cuáles son los mejores trucos para usar el aire acondicionado, cómo se ha de realizar el mantenimiento y, de paso, desmentir algunos de los mitos más comunes.

¿Cuáles diría que son las tres reglas básicas para usar bien el aire acondicionado en casa? (temperatura, modo, horas de uso)

Las tres reglas fundamentales son:

Mantener una temperatura razonable.

La recomendación general es mantener el equipo en el entorno de los 26ºC en verano, ya que ofrece un buen equilibrio entre confort, salud y eficiencia energética. Bajar la temperatura más de lo necesario no hace que la vivienda se enfríe antes, pero sí incrementa el consumo. Utilizar el modo adecuado.

Muchos usuarios desconocen que el modo automático o los programas inteligentes suelen ajustar mejor el funcionamiento del equipo que la gestión manual. También es importante aprovechar funciones como la programación del tiempo del uso. Mantener una temperatura estable.

Es preferible utilizar el equipo de forma continuada en lugar de forzarlo constantemente con ajustes extremos.

¿Cómo afecta el aire acondicionado a la salud de los usuarios, especialmente niños y personas mayores? Existen mitos sobre que les afecta a la salud.

Existe la creencia de que el aire acondicionado provoca enfermedades, pero en realidad un equipo correctamente instalado, mantenido y utilizado no es perjudicial para la salud.

Los problemas suelen aparecer cuando se hace un uso inadecuado: temperaturas excesivamente bajas, corrientes de aire directas sobre las personas o falta de limpieza de los filtros. En estos casos pueden producirse molestias como sequedad ocular, irritación de garganta o sensación de frío excesivo.

En el caso de niños, personas mayores o personas con patologías respiratorias, lo recomendable es evitar contrastes térmicos muy acusados entre el interior y el exterior y mantener una buena calidad del aire mediante un mantenimiento adecuado de los filtros.

Más que un problema de salud, el reto suele estar en el mal uso del equipo, no en la tecnología en sí.

De hecho, una de las grandes evoluciones del sector en los últimos años ha sido precisamente la mejora de la calidad del aire interior. Los consumidores ya no buscan únicamente refrigeración, sino también bienestar y purificación del aire. En Hisense, por ejemplo, hemos desarrollado soluciones como la gama UNI Pure, que incorpora sistemas avanzados de tratamiento y purificación del aire para contribuir a un entorno más saludable dentro del hogar.

¿Qué ajustes concretos del equipo hay que tener en cuenta para lograr un buen consumo y que no se note en la factura a final de mes?

Los ajustes más importantes son:

Programar la temperatura entre 24 y 26 ºC .

. Utilizar el modo ECO o ahorro energético cuando el equipo lo incorpore.

Aprovechar los temporizadores para evitar horas de funcionamiento innecesarias.

Activar el modo automático para que el sistema adapte su rendimiento a la demanda real.

Mantener limpios los filtros para no obligar al equipo a trabajar más de lo necesario.

Reducir la entrada de calor exterior mediante persianas, toldos o cortinas.

Hoy en día, los equipos con tecnología inverter pueden adaptar continuamente la potencia, lo que permite mantener el confort consumiendo bastante menos energía que los sistemas tradicionales.

Además, las nuevas generaciones de equipos incorporan algoritmos de gestión inteligente, conectividad WiFi y modos de ahorro energético que ayudan al usuario a optimizar el consumo sin renunciar al confort. Es una línea en la que estamos trabajando intensamente en Hisense para que la eficiencia forme parte de la experiencia diaria del usuario.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los usuarios al usar el aire acondicionado? ¿Ponerlo muy bajo, encender y apagar, abrir ventanas, no limpiar filtros...?

Los más habituales son:

Ajustar la temperatura a 18 o 20 ºC pensando que así se enfriará antes la vivienda.

Abrir puertas o ventanas con el aire acondicionado funcionando.

No limpiar los filtros periódicamente.

Dirigir el flujo de aire directamente sobre las personas.

Descuidar el mantenimiento profesional .

No aprovechar funciones de programación o ahorro energético.

Exponer la vivienda al sol sin protección y después exigir al equipo un esfuerzo excesivo.

Todos estos hábitos reducen la eficiencia y aumentan el consumo.

¿Qué consejos de buen uso daría?

Mis principales recomendaciones serían:

Mantener una temperatura de confort, no de frío extremo.

Procurar que la diferencia entre interior y exterior no sea excesiva.

Limpiar los filtros regularmente.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Utilizar persianas y sistemas de sombreado durante las horas de mayor radiación solar.

Aprovechar funciones inteligentes, temporizadores y modos de ahorro.

Realizar un mantenimiento periódico del equipo.

Un aire acondicionado eficiente no es el que más enfría, sino el que consigue el mayor confort consumiendo la menor energía posible.

En zonas donde se producen incendios forestales o urbanos cercanos, ¿qué protocolo recomienda seguir?

Cuando existe humo en el exterior, la prioridad es evitar su entrada en la vivienda. Lo mejor es seguir estas pautas:

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

En los sistemas que lo permitan, minimizar la entrada de aire exterior.

Vigilar especialmente la calidad del aire interior si existen personas mayores, niños o personas con problemas respiratorios.

Además, una vez controlada la emergencia, conviene comprobar el estado de filtros y entradas de aire, ya que pueden acumular partículas procedentes del humo.

Con incendios cercanos, ¿los aires acondicionados deberían revisarse posteriormente?

Es aconsejable. Aunque el equipo siga funcionando correctamente, la presencia de humo, cenizas y partículas finas puede provocar acumulaciones en filtros, baterías e intercambiadores.

Una revisión posterior permite verificar el estado de los filtros, comprobar la limpieza del circuito de aire, garantizar que el equipo mantiene una buena calidad del aire interior y, en definitiva, preservar su eficiencia energética y su vida útil. En zonas especialmente afectadas por humo intenso, esta revisión es una medida preventiva recomendable.

¿Qué tipo de funciones o tecnologías deberíamos buscar a la hora de comprar un aire acondicionado?

El consumidor actual no debería fijarse únicamente en la potencia, sino también en la eficiencia, la conectividad y la calidad del aire. Las características más interesantes son:

Tecnología Inverter de alta eficiencia.

Clasificaciones energéticas elevadas.

Conectividad WiFi y control mediante app.

Sistemas avanzados de filtración y purificación.

Funcionamiento silencioso.

Modos inteligentes de ahorro energético.

Bomba de calor para uso durante todo el año.

En Hisense estamos observando una creciente demanda de equipos que combinen estas prestaciones. Un buen ejemplo es nuestra gama UNI Pure, diseñada para unir eficiencia energética, confort, conectividad y cuidados de la calidad del aire en un único equipo. Hoy el consumidor busca mucho más que climatización: busca bienestar durante todo el año.

La climatización del futuro no consiste simplemente en enfriar o calentar una estancia. El verdadero valor está en ofrecer confort, eficiencia energética y calidad del aire de forma inteligente. En la empresa trabajamos para que tecnologías cada vez más avanzadas, como las que incorporamos en modelos como UNI Pure, permitan a las familias disfrutar de hogares más saludables, sostenibles y conectados.